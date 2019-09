Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Nienburg

Am Sonnabend gegen 18.00 Uhr kam es in Lauenau zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 58-Jähriger übersah mit seinem Touran beim Abbiegen von der Bundesstraße 442 auf die Autobahn 2 in Richtung Berlin einen entgegenkommenden Skoda. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Sowohl der Fahrer des Tourans, als auch der 39-jährige Skoda-Fahrer aus Sarstedt und sein 74 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Alle drei Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Von RND