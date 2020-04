Agrarministerin Otte-Kinast über Corona-Krise: „Wir stehen erst am Anfang“

Hannover

Die ersten Erntehelfer aus dem Ausland sind in Deutschland angekommen. Im NP-Interview spricht Barbara Otte-Kinast darüber, wie diese Entscheidung die Situation für die Landwirte entzerrt.

Frau Otte-Kinast, die Menschen hamstern Lebensmittel, es wird viel mehr frisches Obst und Gemüse in Supermärkten und auf Wochenmärkten gekauft. Läuft es während der Corona-Krise nicht vergleichsweise gut für die Landwirtschaft?

Gefühlt kann die Landwirtschaft im Augenblick noch ziemlich normal ihrer Arbeit nachgehen. Aber wir stehen erst am Anfang. Auf die Land- und Ernährungswirtschaft kommt ein unglaubliches Ausnahmejahr zu, weil sich die Warenströme in den Märkten für Lebensmittel gerade stark verändern. Fertig-Produkte im Großverbrauchersegment werden nicht mehr gekauft, viele Hotels und Restaurants, Kantinen und Großküchen sind geschlossen und benötigen weder Obst und Gemüse noch Fleisch- und Milcherzeugnisse. Daneben ist in vielen Bereichen auch die Nachfrage aus den EU-Mitgliedsstaaten und den sogenannten Drittländern stark eingebrochen. Die Rinder-Schlachtungen werden jetzt rund um Ostern extrem runtergefahren. All diese Entwicklungen üben einen enormen Druck auf die Erzeugerpreise aus. Auch Großveranstaltungen wie Konzerte oder die Europameisterschaft wurden abgesagt. Das sind Ereignisse, bei denen für gewöhnlich raue Mengen an Pommes und Bratwurst verkauft werden.

Und dann ist da noch das Problem mit der Ernte. Viele Landwirte haben zunächst darüber geklagt, dass sie ihr Obst und Gemüse nicht einfahren können, weil die Saisonkräfte aus dem Ausland nicht einreisen dürfen. Auf Bundesebene wurde deswegen entschieden, dass man zunächst für 40.000 Erntehelfer eine Ausnahme macht. Was bedeutet das für Niedersachsen?

Das entzerrt die Situation für die Landwirte gewaltig. In Niedersachsen warten die Direktvermarkter auf die Fachkräfte aus dem Ausland. Zwar haben sich in den vergangenen Wochen viele hilfsbereite Menschen gemeldet, um ihre Unterstützung auf den Höfen anzubieten. Allerdings macht es doch einen Unterschied, wenn Erntehelfer mit Berufserfahrung die Arbeit übernehmen. Übrigens nicht nur für Aussaat, Pflanzung, Pflege und Ernte, sondern auch für die Fleischerzeugung. Deswegen habe ich mich auch mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass die Einreise der Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland möglich gemacht wird. Trotzdem ist mir wichtig, dass die Solidarität, die die Landwirte in den vergangenen Wochen von den Bürgerinnen und Bürgern erfahren haben, ungemein hilft. Das ist eine ganz neue Wertschätzung für die Arbeit auf den Höfen. Außerdem brauchen die Landwirte im Augenblick wirklich jede helfende Hand.

Wie wird die Sicherheit der Saisonarbeiter, aber auch die der Menschen, die in den Regionen leben, gewährleistet?

Die Einreise der Erntehelfer ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen erlaubt. So ist der Flug ausgewählten Fluggesellschaft vorbehalten, die nur an bestimmten Flughäfen landen dürfen. Die Menschen müssen sich bei der Einreise bei der Bundespolizei ausweisen und werden noch am Flughafen medizinisch untersucht. Auf den Höfen werden sie gesondert untergebracht und extra verpflegt. Für sie gilt eine Art 14-tägige Quarantäne, während der sie aber arbeiten dürfen. Das schreiben auch das Bundesinnenministerium und das Bundeslandwirtschaftsministerium vor. Wir sehen schon jetzt, dass die Höfe besondere Anstrengungen unternehmen, so haben einige Landwirte Restaurants für die Verpflegung angemietet oder Verträge mit Supermärkten geschlossen, die die Höfe nach den Wünschen der Erntehelfer beliefern.

Also eine Art Isolation auf den Höfen?

Wir befinden uns in einer besonderen Situation. Es geht um die Sicherung der Ernte, aber auch um den Infektionsschutz für die Bevölkerung. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Landwirte alles dafür tun werden, dass sich keiner der ausländischen Erntehelfer und Erntehelferinnen ansteckt und das Virus auf den Hof trägt.

Das klingt nach einem großen Mehraufwand und höheren Kosten. Müssen wir mit höheren Lebensmittelpreisen rechnen?

Niemand will, dass Lebensmittel teurer werden. Bei Obst und Gemüse haben wir in Deutschland allerdings einen Selbstversorgungsgrad von 37 Prozent. Wenn die Ware durch die weltweite Pandemie knapp wird, steigt der Preis. Die Betriebsinhaber müssen aufgrund der Corona-Krise mehr Geld investieren, um die strengen Hygienevorschriften einzuhalten. Deswegen befindet sich mein Haus auch in Abstimmung mit dem Finanzminister, inwiefern wir die Landwirte in dieser Situation finanziell unterstützen können.

Für viele Menschen bedeutet die Corona-Krise weniger Arbeit und damit auch weniger Einkommen. Wie soll bei steigenden Lebensmittelpreisen sichergestellt werden, dass sich die Menschen möglichst gesund ernähren können?

Zunächst einmal freue ich mich, dass die Essenszubereitung mit frischen Zutaten durch die Krise einen viel höheren Stellenwert bekommen hat. Das ist sehr gut, weil das auch etwas mit steigender Wertschätzung für Lebensmittel zu tun hat. Gesunde und vielfältige Küche hängt nicht von einem dicken Geldbeutel ab. Man kann sich auch günstig mit regionalen und saisonalen Zutaten ernähren. Es ist uns angesichts von Kurzarbeit und Insolvenzen politisch wichtig, höhere Lebensmittelpreise zu verhindern.

Also steht es doch nicht so gut um die Lebensmittelversorgung?

Doch, die Grundversorgung ist gesichert. Es ist alles da. Dennoch gilt auch vor Ostern mein Appell, die Lebensmittel nicht zu hamstern. Man sollte nur das kaufen, was man wirklich benötigt. Gleichzeitig sind die Saisonkräfte für uns ein wahrer Segen. Weil das Coronavirus eben die ganze Welt getroffen hat, ist es umso wichtiger, dass wir in Deutschland unser eigenes Obst und Gemüse in die Erde bekommen. Nur so können wir später auch direkt davon profitieren.

