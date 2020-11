Hannover

Seit Beginn der Pandemie trifft die Landesregierung in ihren Verordnungen die Entscheidungen: Die Corona-Regeln sind Maßnahmen der Exekutive. Das will die Opposition verbessern – sie fordert mehr Beteiligung des Parlaments.

Die Grünen haben deswegen am Dienstag neue Anträge in den Landtag eingebracht. Dabei geht es unter anderem um die Öffnung von Bibliotheken, den Infektionsschutz in Schulbussen, den Schutz vor dem Virus in Schlachthöfen und die Ausweitung der Kontakte für Alleinstehende. Fraktionschefin Julia Willie Hamburg forderte das Parlament auf, die Anträge „heute zu beschließen und die Bedingungen zu verbessern“. Es brauche eine Planungssicherheit über den November hinaus.

FDP-Chef Stefan Birkner machte ebenfalls deutlich: „Wir sind der Auffassung, dass die Landesregierung endlich eine nachhaltige Corona-Strategie betreiben muss.“ Es dürfe nicht erneut Zeit verstreichen, sodass man in den nächsten Lockdown gerate.

Keine Abstimmung der Anträge

Abgestimmt wurde über die Anträge allerdings nicht. Vielmehr wurden sie in die Ausschüsse überwiesen, nachdem ein Streit unter Parlamentariern entfacht war. Wiard Siebels ( SPD) warf den Oppositionsfraktionen vor, keine alternativen Maßnahmen vorzulegen. Stattdessen sei das Parlament in den vergangenen Wochen wesentlich intensiver beteiligt worden als noch zu Beginn der Pandemie. Der Sozialausschuss sei aufgewertet worden, zudem habe man einen Corona-Ausschuss gegründet.

Dies stimmte vor allem die Opposition wütend. Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, erwiderte auf den Angriff: „Sie hatten heute die Gelegenheit, sich konkret zu den Maßnahmen zu äußern. Das meiden Sie, weil sie keine Einigkeit innerhalb ihrer Fraktion und den Regierungsfraktionen herstellen können.“ Er warf sowohl SPD als auch CDU vor, nicht entscheidungsfähig zu sein und so keinen starken Parlamentarismus zu betreiben.

Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) machte indes deutlich: „Wir sind uns der harten Konsequenzen für die Betroffenen bewusst, aber es geht nicht anders.“

Von Mandy Sarti