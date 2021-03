Die Kritik der Opposition am Corona-Kurs der Landesregierung wächst. Am Mittwoch diskutierte der Landtag deswegen über die Politik. Die Landesregierung verteidigt den Kurs und stellt dabei weitere Lockerungen mit Schnelltests in Aussicht. Gleichzeitig wird deutlich: Die Koalition in Niedersachsen ist sich selbst nicht einig.