Hannover

Am Dienstag wird Niedersachsens Landtag in seiner Sondersitzung voraussichtlich die Gefahr der epidemischen Ausbreitung des Coronavirus ausrufen. Ein sperriger Begriff, der in erster Linie nur formal wichtig ist: Denn laut dem Bundesinfektionsschutzgesetz ist dieser Akt nötig, damit die Landesregierung bei einer weiteren Verschärfung der Situation härtere Regeln verhängen kann.

Gleichzeitig wird der Landtag aber auch über den weiteren Kurs in der Pandemie streiten. Die Grünen legen ein Konzept für ein schnelleres Impftempo und besseren Schutz für Kitas und Schulen vor. Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, fordert die Landesregierung auf, aktiv zu werden. Noch immer gebe es zu wenig Lüftungsanlagen und die Schulbusse seien zu voll. Für mehr Sicherheit spricht sie sich zudem für PCR-Pooling-Tests aus. „Für alle Beschäftigten in Schulen und Kitas halten wir eine Impfpflicht für notwendig.“ Daneben müsse auch die Impfung von Kindern vorbereitet werden – die Schulen seien dafür ein geeigneter Ort, bräuchten allerdings Unterstützung bei der Umsetzung.

FDP lehnt 2G-Regel im Handel ab

Auch die Liberalen haben klare Vorstellungen: Ihnen stößt beispielsweise das mit der Einführung der 2G-plus-Regel verbundene Chaos bitter auf. Die 2G-Regel, die im Laufe der Woche auch im Einzelhandel gelten soll, lehnen sie zudem ab. „Da geht es gar nicht mehr um Infektionsschutz, sondern nur noch darum, den Leuten das Leben unbequem zu machen“, kritisierte FDP-Chef Stefan Birkner am Montag. Im Handel gebe es kein erhöhtes Infektionsrisiko, mit FFP2-Maske seien Einkäufe sicher, zeigte er sich überzeugt. Die FDP will zudem einen erneuten Lockdown verhindern.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekräftigte derweil seine Forderung nach einer Kontaktpause zwischen Weihnachten und Silvester. Gegenüber der Zeitung „Die Welt“ sagte er: „Klar ist, dass es über Weihnachten zahlreiche Familienkontakte geben wird. Die werden nach aller Erfahrung auch wieder für eine Reihe von Ansteckungen sorgen.“ Es sei eine Überlegung wert, die Infektionsdynamik durch eine begrenzte Auszeit abzumildern. Am Rande der Eröffnung des Impfzentrums im Zoo Hannover machte er am Montag deutlich, dass dies aber nur im Einklang mit den anderen Ländern funktioniere. Eine Beratung über den Vorschlag soll am Donnerstag bei der Bund-Länder-Schalte erfolgen. „Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, damit die Familien planen können.“

Einen kleinen Ausblick, was er sich unter der Kontaktpause genau vorstellt, gab Stephan Weil auch: Neben dem Feuerwerksverbot sollten an Silvester auch größere Zusammenkünfte untersagt werden.

Von Mandy Sarti