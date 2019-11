Landtag debattiert: IS-Rückkehrern Staatsbürgerschaft entziehen?

Hannover

Manchmal kann der Rechtsstaat auch anstrengend sein, könnte man meinen, wenn man dem einen und anderen im Landtag bei der Aktuellen Stunde zum Thema „IS-Rückkehrer“ zuhört. Dass man deutsche Staatsbürger nicht mal so eben ausbürgern kann, ist – von der AFD mal abgesehen – aber schon Konsens in allen Fraktionen.

Doch „unerfreulich“ findet die Rücknahme Christian Calderone, CDU-Abgeordneter aus Quakenbrück, aber „die strafrechtliche und strafprozessuale Abarbeitung der IS-Rückkehrer ist der Lackmustest für unseren Staatsschutz Justiz“. Ziel müsse sein, dass Rückkehrer, die sich wegen Terrorstraftaten oder Verbrechen gegen das Völkerrecht „gleich am Flughafen festgesetzt und in Haft genommen werden“. Die anderen Rückkehrer müssen beobachtet werden. Für die Polizei sei mit dem neuen Polizeigesetz Voraussetzungen geschaffen worden, wichtig sei, dass auch der Verfassungsschutz über die selben Instrumente verfüge. Hier bestehe dringender Handlungsbedarf. „Die Gefahrenabwehr umfasst jetzt auch Maßnahmen, die speziell auf terroristische Gefährder zugeschnitten sind“, meint Calderone. Meldeauflagen, Kontakt- und Aufenthaltsverbote, Aufenthaltsüberwachung, Telekommunikationsüberwachung müssten nun konsequent angewendet werden.

„Rechtsordnung kennt keine Vorverurteilungen“

Wiebke Osigus, Rechtsanwältin aus Hannover, macht klar, dass „unsere Rechtsordnung keine pauschalen Vorverurteilungen kennt und das ist auch gut so“. Man könne niemanden verhaften, weil er aus Syrien kommt. Man könne keine Gedanken bestrafen, die sich nicht in Taten umgeschlagen haben. „Sorgen machen uns die, die sich im stillen Kämmerlein radikalisieren. Die sind unterm Radar“, gibt Osigus zu bedenken. Sie setzt auf Deradikalisierungsprogramme, politische Bildung und Sozialarbeiter und versucht die Debatte zu versachlichen: Radikale Ideologien habe es immer gegeben, Demokraten sei es jedoch mit demokratischen rechtsstaatlichen Mitteln auch immer gelungen diese zu überwinden.

Das reicht der AFD nicht. Sie meint, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zu sein, sollte zur Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft führen.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner macht darauf aufmerksam, dass allen Sicherheitsbehörden präsent sei, dass durch Rückkehrer und Terroristen eine Gefährdung ausgehen könne. Die Staatsbürgerschaft beliebig nehmen zu können, werfe die Frage auf, welche Relevanz die Staatsbürgerschaft für jene hätten, die dies forderten. Der Gesetze würden durchaus reichen, die Umsetzung sei aber durch Personalmangel gefährdet. Er kritisiert, dass die Zusage der Landesregierung gegenüber Justiz, jährlich 50 neue Stellen zu schaffen, nicht eingelöst worden sei.

Grüne: An der Grenze des Rechtsstaats

In die Kerbe hauen auch die Grünen. Helge Limburg begrüßt es zwar, „dass Menschen sich nicht in Sicherheit wiegen können, die in Syrien Straftaten begangen haben“. Mit dem neuen Polizeigesetz sei man zwar an die Grenzen des Rechtsstaat gegangen, „aber man hat keine einzige neue Stelle bei Gerichten geschaffen, das ist im Ergebnis eine Schwächung des Rechtsstaates“.

Schließlich meldet sich noch die zuständige Justizministerin Barbara Havliza, für die es ebenfalls unstrittig ist, Menschen mit deutschem Pass und doppelten Pass (wenn einer deutsch ist) zurücknehmen zu müssen. „Das ist keine populäre Maßnahme, IS-Mitglieder mit ihrer menschenverachtenden Ideologie sind nirgendwo willkommen.“ Festnahme oder engmaschige Beobachtung der Sicherheitsbehörden seien notwendig. Havliza strebt aber Gesetzesverschärfungen an. Auch „Unterstützungshandlungen“ wie Geldsammlungen für die IS oder erfolglose Waffenlieferungen müssten strafbar werden. Und: Bisher können Täter, die terroristische Vereinigungen angehören, bis maximal zehn Jahre Haft bestraft werden, die Justizministerin möchte die Strafobergrenze auf 15 Jahre setzen.

Von Petra Rückerl