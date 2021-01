Thedinghausen

Eine 58 Jahre alte Autofahrerin ist bei Thedinghausen ( Landkreis Verden) durch eine Kollision mit einem anderen Auto tödlich verletzt worden. Der 51 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens erlitt bei dem Zusammenprall am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach geriet die 58-Jährige mit ihrem Auto in einer Rechtskurve aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort krachte sie in den entgegenkommenden Wagen des Mannes. Beide wurden in ihren Autos eingeklemmt. Die Frau starb noch vor Ort. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von RND/lni