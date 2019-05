Rinteln

Die Polizei im Landkreis Schaumburg sucht nach einem Serienbrandstifter. Der Unbekannte habe nach den bisherigen Erkenntnissen fünf Feuer gelegt, teilte ein Sprecher mit. Zuletzt seien in der Nacht zum Mittwoch an zwei Tatorten in einem Wohngebiet Abfallbehälter in Brand gesetzt worden. Nur weil die Feuer frühzeitig entdeckt und gelöscht wurden, habe größerer Schaden an Wohngebäuden verhindert werden können. In den vorangegangenen Nächten habe es bereits drei ähnliche Brandstiftungen gegeben. Konkrete Hinweise auf den Täter haben die Ermittler bislang nicht

Von RND/dpa