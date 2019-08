Ganderkesee

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann war am frühen Mittwochabend mit dem Auto nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde für rund zwei Stunden gesperrt.

Von RND/dpa