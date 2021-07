Grafhorst

Das Auto ist Schrott, der Fahrer kam mit leichten Blessuren davon: Ein Golf ist am Donnerstagmorgen bei Grafhorst im Landkreis Helmstedt von der B 244 abgekommen und in einem Seitenarm der Aller gelandet. Die Ursache für den Unfall war Trunkenheit am Steuer.

Der Golf kommt von der Straße ab und landet im Fluss

Der Mann aus dem Landkreis Helmstedt war gegen 5.15 Uhr mit seinem grauen VW Golf auf der Bundesstraße 244 von Rühen nach Grafhorst unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Golf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in dem Nebenarm der Aller. „Dabei kann man von Glück sprechen, dass es nur der Nebenarm war in dem er gelandet ist. Wäre der Golf direkt in die Aller geraten, hätte durchaus Schlimmeres passieren können“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Bei dem Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Das erst drei Jahre alte Auto ist Schrott

Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Wolfsburger Klinikum gebracht, wo ihm ein Arzt auch eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein ist er erstmal los.

Ein Abschleppunternehmen hob den völlig demolierten Golf aus dem Fluss. An dem erst drei Jahre alten Fahrzeug dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Da wohl unter anderem Öl in die Aller gelangte, wurde die untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Grafhorst, Bahrdorf und Velpke waren mit insgesamt 48 Kameraden vor Ort.

Von RND