Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn meldete am Dienstag 15 weitere im Zusammenhang mit dem Corona-Virus Verstorbene. Das wäre der bisher höchste Tageswert überhaupt gewesen, die Zahl der Todesopfer insgesamt stieg damit auf 78. Mehrere Stunden später aber relativierte der Landkreis die Meldung: Bei den Verstorbenen handelte es sich zum Teil um Personen, die bereits seit Dezember nicht mehr leben. Doch wie konnte es zu diesen Verzögerungen kommen? Offenbar sind es die behördlichen Wege, die es braucht, bis eine Todesmeldung amtlich ist – doch darf das vier Wochen und länger dauern?

Der Landkreis erklärte am Dienstag, dass die amtliche Feststellung von Todesfällen im Verantwortungsbereich der Samtgemeinden und Städte liege, sodass es bei der Meldung der Corona-Toten zu einer zeitlichen Verzögerung komme. Die aktuelle Verzögerung sei unter anderem auf die Feiertage im Dezember zurückzuführen. „Sterbeurkunden werden durch die zuständigen Standesämter ausgestellt und an die untere Gesundheitsbehörde übermittelt. Im Gesundheitsamt müssen die Sterbeurkunden zwingend mit der Liste von infizierten Personen verglichen werden, um Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sicher bestätigen zu können. Anschließend erfolgt die Weitergabe der Todesfälle an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt“, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

Hilft die Bundeswehr in Heimen?

Gifhorns Landrat Andreas Ebel verteidigte das Vorgehen der Behörden am Dienstag: „Wir haben sehr sorgsam mit den Fallzahlen umzugehen.“ Diese nachträgliche Meldung habe nun zu einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle im Landkreis Gifhorn geführt.

Der Landkreis Gifhorn hatte vor einer Woche eine Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr erlassen, nachdem der 7-Tage-Inzidenzwert über die Marke von 200 gestiegen war. Von einer Kontaktsperre sah der Landkreis jedoch ab, nachdem der Inzidenzwert am Freitag wieder unter die Marke von 200 gerutscht war.

Angesichts der hohen Zahl an Corona-Infektionen hatte der Kreis Gifhorn vergangenen Woche reagiert, um Bewohner in Alten- und Pflegeheimen noch besser zu schützen. So wurde eine FFP2-Maskenpflicht sowie die Ausdehnung der Testpflicht angeordnet. Zudem wird nach Angaben des Landkreises geprüft, ob die Bundeswehr unter anderem zur Durchführung von Schnelltests im Heimen eingesetzt wird.

Von RND/ Thorsten Behrens/frs