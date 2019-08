Wietze

Ein Mann im Landkreis Celle ist seit 37 Jahren ohne Führerschein Auto gefahren, wie sich bei den Ermittlungen nach einem Unfall herausgestellt hat. Wie die Polizei in Celle am Freitag mitteilte, war am vergangenen Samstag in Wietze ein Verkehrsunfall passiert. Ein Fahrer fuhr mit seinem Auto zu nah an der Mittellinie, so dass er mit dem Seitenspiegel gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug stieß.

Die Beteiligten hätten sich zuerst noch unterhalten. Doch dann habe der Unfallverursacher den Ort des Geschehens aus Angst vor der Polizei verlassen. Die Fahndung führte die Beamten am Ort zu einem 63 Jahre alten Mann. Er war, wie sich zeigte, bereits seit fast vier Jahrzehnten ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs.

Von RND/lni