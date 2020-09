Wiesmoor

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit einem ebenfalls 22-Jährigen in Wiesmoor ( Landkreis Aurich) tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Täter stach auf dem Gelände einer Tankstelle mehrfach mit einem Messer auf ihn ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er flüchtete, wurde jedoch im Rahmen einer Fahndung gefunden und vorläufig festgenommen. Warum es zu der Auseinandersetzung am Sonntagmorgen kam, war unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes aufgenommen.

Von RND/lni