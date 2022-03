Göttingen

Ein 44-jähriger IT-Spezialist aus Hannover muss sich ab Mittwoch, 16. März, wegen Mordes vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 25. August vergangenen Jahres seine ehemalige Freundin in deren Wohnung in der Wiesenstraße in Göttingen erwürgt zu haben. Laut Anklage soll der 44-Jährige die 51-jährige Frau, die sich einige Zeit zuvor von ihm getrennt hatte, am Tattag in ihrer Wohnung aufgesucht haben. Dort soll er zunächst ein friedliches Verhalten vorgetäuscht und dann die Klinikmitarbeiterin völlig überraschend angegriffen haben. Damit die 51-Jährige nicht um Hilfe rufen konnte, habe er sie plötzlich gewürgt und so lange zugedrückt, bis sie tot war.

Opfer war laut Staatsanwaltschaft arg- und wehrlos

Nach Ansicht der Strafverfolgungsbehörde war die 51-Jährige zum Tatzeitpunkt arg- und wehrlos, sodass das Mordmerkmal der Heimtücke vorliege. Dies schließen die Ermittler aus bestimmten digitalen Spuren, die in dem Prozess eine wesentliche Rolle spielen werden. Sowohl der Angeklagte als auch seine Ex-Partnerin hatten zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt eine Pulsuhr getragen. Aufgrund der aufgezeichneten Messdaten bestehe der Verdacht, dass die 51-Jährige unmittelbar vor der Tat mit keinem Angriff gerechnet habe, sagte Behördensprecher Frank-Michael Laue.

Laut Anklage soll der 44-Jährige im Anschluss an die Tat versucht haben, diverse Spuren zu legen, die auf einen natürlichen Tod der Frau nach massivem Alkoholkonsum hindeuten sollten. So habe er eine leere Weinflasche und eine leere Sektflasche in der Nähe des Leichnams aufgestellt, um zu suggerieren, dass die 51-Jährige in erheblichem Maße Alkohol zu sich genommen habe und möglicherweise daran verstorben sei.

Verhandlungstermine bis Ende Mai angesetzt

Die Polizei hatte damals aus taktischen Gründen zunächst mehr als einen Monat lang nicht über das Gewaltverbrechen berichtet, um die verdeckten Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch aus dem Umfeld der Getöteten, die in der Göttinger Universitätsmedizin gearbeitet hatte, drang nichts an die Öffentlichkeit. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihren früheren Lebensgefährten erhärtet hatte, nahmen die Beamten den 41-Jährigen Ende September in seiner Wohnung im hannoverschen Stadtteil Anderten fest. Seitdem befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat für den Prozess Verhandlungstermine bis Ende Mai angesetzt.

Von Heidi Niemann