Braunschweig/Hannover

Millionenschwerer Betrug mit ausgeliehenen Baumaschinen: Zwei Männer haben über Monate bundesweit Bagger, Radlader und Rüttelplatten ausgeliehen – aber nie zurückgegeben. Für etwa 100 Fälle sollen der 37-jährige Hauptangeklagte und sein ein Jahr jüngerer Komplize verantwortlich sein, nur ein Bruchteil wurde angeklagt. Am Mittwoch fällte das Landgericht Braunschweig sein Urteil, die Kosovaren müssen mehrere Jahre ins Gefängnis.

Der Fall reicht bis nach Hannover: Rinor Z., der im Sommer 2021 mitten auf einer Kreuzung Armin N. erschossen haben soll, sollte mit den Betrügern unter einer Decke stecken. Die Ermittlungen gegen ihn wurden allerdings wieder eingestellt.

Täter entschuldigen sich

„Die Taten haben hohe Schäden angerichtet“, sagte der Richter am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Der Hauptangeklagte muss für fünf Jahre ins Gefängnis, der 36-jährige Mittäter zwei Jahre und sieben Monate. Kurz vor der Urteilsverkündung hatten sich die Männer entschuldigt. Der Prozess konnte aufgrund einer Verständigung, nach der die beiden Angeklagten die Taten nahezu vollständig einräumten, erheblich verkürzt werden. Der Hauptangeklagte agierte demnach zwischen Dezember 2019 und Juli 2021 bundesweit in verschiedenen Konstellationen mit wechselnden Mittätern. Wie der Prozess ergab, wurde er vor dem Zugriff lange Zeit abgehört und überwacht.

Fingierte Namen, gefälschte Pässe

Mit einem Firmengeflecht, fingierten Namen und gefälschten Pässen mietete der 37-Jährige unter anderem Mini-Bagger, Radlader und Rüttelplatten an. Die Baumaschinen gab er aber nicht zurück, sondern vermietete oder verkaufte sie weiter. Der Haupttäter besaß zudem illegal eine Schusswaffe mit Munition. Im Prozess wurden ihm 38 Taten nachgewiesen, dem Mittäter 16 Delikte. Zu Verfahrensbeginn hatte die Staatsanwaltschaft von etwa 100 bekannten Fällen berichtet, von denen nur ausschnittsweise Taten angeklagt worden seien. Den möglichen Gesamtschaden bezifferte der Ankläger auf mindestens 1,4 Millionen Euro.

Auch Rinor Z. (33), mutmaßlicher Todesschütze von der Arndtstraße in Hannover, geriet wegen der Betrugssache in den Fokus der Braunschweiger Ermittler. Deshalb wurde das Telefon des 33-Jährigen zum Zeitpunkt der Schüsse abgehört. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Anfangs gingen die Ermittler sogar davon aus, dass Rinor Z. involviert war. Der 33-Jährige steht derzeit wegen Totschlags vor dem Landgericht Hannover, weil er im Juni den 30-jährigen Armin N. getötet haben soll. Wegen der Betrugssache hörte die Braunschweiger Polizei Z.s Handy ab, als die tödlichen Schüsse am 3. Juni auf der Arndtstraße fielen – im Nachhinein ein Glücksfall für die hannoverschen Ermittler. Nach der Tat sagte der 33-Jährige am Telefon: „Armin habe ich wohl erwischt. Nasko ist mir entkommen.“ Seine Verteidiger sprechen hingegen von Notwehr, weil Nasko M. – der Schwager des Getöteten – den Angeklagten auf der Kreuzung attackiert und seit Langem mit dem Tod bedroht habe. Die Betrugsermittlungen wiederum wurden bereits Mitte Dezember ergebnislos eingestellt.

Betrüger könnten abgeschoben werden

Im Zuge der Verständigung mit den anschließenden Geständnissen ging es im jetzigen Braunschweiger Verfahren um ein Strafmaß von fünf bis fünfeinhalb Jahren Gefängnis für den Haupttäter und zweieinhalb bis zu zwei Jahren und neun Monaten für den Mittäter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision ist möglich. Prozessbeteiligte gingen davon aus, dass die Verurteilten im Anschluss an ihre Gefängniszeit abgeschoben werden. Die Kosovaren hielten sich wohl illegal in Deutschland auf.

Von Peer Hellerling und Christian Brahmann (dpa)