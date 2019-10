Werte und Normen wird Unterrichtsfach an Grundschulen

Hannover

Die Mitgliederzahl der christlichen Kirchen ist seit Jahren rückläufig. Einer „Spiegel“-Umfrage zufolge glauben nur noch 55 Prozent der Deutschen an einen Gott. Das spiegelt sich auch in den Grundschulen in Niedersachsen wider – immerhin zehn Prozent der Kinder nehmen nicht am Religionsunterricht teil.

Bisher bedeutete dies für die Schülerinnen und Schüler nur Betreuung statt Unterricht. Doch damit soll ab 2025 Schluss sein. Die rot-schwarze Landesregierung will 2025 Werte und Normen als ordentliches Schulfach einführen.

Werte und Normen als Angebot für ethische Bildung

„Der Religionsunterricht ist als einziger Unterricht grundgesetzlich verankert und hat auch im Niedersächsischen Schulgesetz einen besonderen Stellenwert. Daran wird auch nicht gerüttelt“, macht Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) deutlich. Gleichzeitig betont er: „Wir müssen aber auch die Realität zur Kenntnis nehmen, dass die religiös-konfessionelle Bindung abnimmt.“

Mit der Einführung von Werte und Normen will man nun ein Angebot schaffen, dass die ethische Bildung der Kinder parallel zum Religionsunterricht fördert.

Zuvor wurde das neue Schulfach bereits landesweit an 40 Grundschulen erprobt. Die Evaluation habe gute Ergebnisse hervorgebracht: „Eltern und Schüler waren sehr zufrieden mit dem Unterricht und den dort behandelten Themen.“ Die Testphase läuft noch bis Ende des Schuljahres und soll als Grundlage für den Prozess dienen. „Wir wollen planvoll und nicht überstürzt in die Einführung starten“, sagt Tonne. Deswegen soll es zwischen Erprobung und Einführung eine Übergangsphase geben. In dieser Zeit sollen Lehrkräfte geschult und schrittweise an das neue Unterrichtsfach herangeführt werden.

Überdies muss das Schulgesetz geändert und ein Kerncurriculum für das Unterrichtsfach erstellt werden. Auch eine Ausweitung des Grundschullehramts auf das Fach Werte und Normen müsse erfolgen.

FDP fordert Ausweitung muslimischen Unterrichts

Björn Försterling ( FDP) hält den Schritt für längst überfällig. Viel zu lange schon entspreche der Unterrichtsalltag nicht mehr der Realität der Glaubensvielfalt in Niedersachsen. Doch mit der Einführung von Werte und Normen allein seit es nicht getan. „Jetzt muss auch über die Ausweitung des muslimischen Unterrichts nachgedacht werden“, fordert Försterling im Gespräch mit der NP. Auch Julia Hamburg (Grüne) zeigte sich überzeugt, dass in Niedersachsen noch weiteres Verbesserungspotenzial bestehe. „Gerade in einer vielfältigen Gesellschaft ist es unabdingbar, Religion nicht nur in der eigenen Gemeinschaft zu besprechen.“

Auch die evangelische Landeskirche hat sich bereits mit der Einführung des Fachs befasst. Oberlandeskirchenrätin Kerstin Gäfgen-Track ist überzeugt, Werte und Normen sei ebenso Teil der Religionsfreiheit wie der konfessionelle Unterricht. Allerdings machte sie auch klar: „Keinesfalls kann und soll der Unterricht Werte und Normen das Fach Religion an Schulen ablösen, im Gegenteil. Denn Religion gehört zur Schule dazu. Es sei staatliche Aufgabe, das Recht auf religiöse Erziehung umzusetzen.

Nach Auffassung von Gäfgen-Track bietet der konfessionelle Religionsunterricht die Möglichkeit, um religiöse Erfahrungen zu reflektieren und andere Positionen kennenzulernen.

