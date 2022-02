Hannover

Während Sturm Ylenia vor dem Landtag wirbelt, macht sich im Gebäude allmählich Entspannung breit. Angesichts der sinkenden Zahl der Covid-Neuinfektionen ermöglicht die rot-schwarze Landesregierung nach den Bund-Länder-Gesprächen weitreichende Lockerungen. „Bis zum 20. März wird mit Ausnahme der Maske wieder eine Normalität herrschen“, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover an.

Das Land will die am Mittwoch getroffenen Beschlüsse zwischen Bund und Ländern eins zu eins umsetzen. Der eingeführte Stufenplan, der sich an Inzidenzen und Hospitalisierungswerten orientiert, wird aufgegeben. Stattdessen geht die rot-schwarze Landesregierung in zwei Schritte vor.

Lockerungen in zwei Schritten

Vom 24. Februar bis zum 4. März soll eine Übergangsverordnung greifen, die bereits erste Lockerungen möglich macht. Demnach fallen die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Teilnehmenden sind unter Einhaltung der 2G-Regelung erlaubt, daneben muss die Abstandsregelung eingehalten werden. Bei Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Teilnehmen gilt die 2G-plus-Regel, die Obergrenze liegt drinnen bei maximal 6.000 Menschen, draußen bei 25.000. In der Gastronomie gilt weiterhin die 2G-Regel, Diskotheken bleiben geschlossen. Sportanlagen sind sowohl drinnen als auch draußen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete zugänglich.

Bereits ab dem 4. März soll sich dies allerdings ändern: Dann fällt die 2G-Regel in der Gastronomie, künftig dürfen auch wieder Ungeimpfte mit negativem Test bewirtet werden. Daneben können Diskotheken unter der 2G-plus-Regel öffnen, allerdings gilt die Maskenpflicht. Für Veranstaltungen mit weniger als 2.000 Teilnehmenden greift die 3G-Regelung, bei mehr als 2.000 Besuchenden dürften dagegen nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden. Die Beschränkungen für Sportanlagen fallen.

Ministerpräsident Stephan Weil betonte, dass es angesichts der in Deutschland ausgebliebenen Omikron-Wand nun möglich sei, diese Öffnungsschritte mitzugehen. „Wir fühlen uns auf einem sicheren Boden.“ Er ergänzt: „Aus der Winterruhe wird nun ein Frühlingserwachen.“ Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Länder weiterhin Interventionsmöglichkeiten bräuchten - dafür wolle man in den kommenden Tagen werben. Für den Herbst rechne er mit erneut steigenden Zahlen. Erneut einschneidende Maßnahmen könnten nur verhindert werden, wenn die Impfquote weiter steige.

Althusmann hofft auf Erholung der Wirtschaft

Auch Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betonte: „Das Virus ist nicht weg, weil man sich wünscht, dass es weg ist.“ Die Lage sei aber beherrschbar, daher seine die Lockerungen, die sie als „Meilenstein“ bezeichnet, vertretbar.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht in den Öffnungen eine Rückkehr zu mehr Eigenverantwortung. Er erhofft sich eine Erholung der Wirtschaft. Ein hohes „Konsumbedürfnis“ innerhalb der Gesellschaft „könnte sich in einem Aufschwung der Wirtschaft niederschlagen“. Die Tourismus-, Gastronomie- und Veranstaltungsbranche ist besonders von den Corona-Maßnahmen betroffen. „Die Öffnungen bieten nun Planungssicherheit“, zeigte sich Bernd Althusmann überzeugt. 2022 könne für den Tourismus wieder ein stabiles Jahr werden.

