Landesregierung stellt Hygienekonzept für Öffnung der Gastronomie vor

Hannover

Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz für Bedienungen, Reservierungspflicht und die Vorlage der eigenen Daten – die Öffnung der Gastronomie in Niedersachsen ist an strenge Regeln gekoppelt. Am Freitag hat die Landesregierung in Hannover ihr Hygienekonzept vorgestellt, das dafür sorgen soll, dass die Infektionszahlen trotz der Lockerungen nicht wieder zunehmen.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) betonte: „Die am Montag beginnende zweite Lockerungsstufe wird uns einige Freiheiten wiedergeben, sie ist aber auch mit Risiken verbunden.“ Man wisse, dass man die Gastronomie mit dem Konzept vor schwierige Herausforderungen stelle.

Anzeige

Zwei Meter Abstand zwischen den Tischen

Denn der Betrieb wird nicht so hochgefahren, wie vor der Corona-Pandemie. Die Wirte dürfen bloß 50 Prozent ihrer Plätze zur Verfügung stellen, zwischen den Tischen muss dabei ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Doch das bedeutet nicht für jeden Gastronom gleiche Voraussetzungen. Claudia Simon, Leiterin der Abteilung für Mittelstand, räumte ein: „Es ist nicht auszuschließen, dass in einigen Betrieben weniger als 50 Prozent der Plätze zur Verfügung stehen.“ Dies liege an den unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten.

Weitere NP+ Artikel

Nicht der einzige Punkt, auf den die Betreiber achten müssen: Auf den Tischen dürfen auch keine Gewürze, Ölflaschen und Speisekarten liegen. Denn auch hier gilt: Fassen mehrere Menschen diese Dinge an, steigt das Infektionsrisiko. Die Bedienungen dürfen darüber hinaus nur mit Mund-Nasen-Maske das Essen servieren. Büffets und Salatbars sind nicht erlaubt. Auch offene Küchen müssen geschlossen bleiben.

Alle Gäste müssen Daten hinterlegen

Auch für die Gäste ist der Restaurantbesuch mit neuen Auflagen verbunden: Sie müssen vorab reservieren und ihren Namen und ihre Telefonnummer hinterlassen. Ob es dabei bleibt oder nicht auch die Adresse hinterlegt werden muss, konnte am Freitag nicht abschließend geklärt werden. Dies liegt daran, dass die Landesregierung ihre neue Verordnung nicht wie geplant vorstellen konnte. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, machte deutlich: „Beschränkungen sind einfacher als Lockerungen.“ Derzeit befinde man sich noch in Abstimmung. Der Verordnungstext soll aber am Wochenende publik gemacht werden und am Montag in Kraft treten.

Claudia Schröder machte darüber hinaus auch klar: „Es liegt in der Verpflichtung der Gäste, Daten richtig anzugeben.“ Sollte es nämlich zu einem Infektionsfall kommen, werden die Kontaktdaten überprüft. Darüber hinaus sei es auch nicht unwahrscheinlich, dass Stichproben genommen werden. Schröder appellierte an die Bürger, dass es in ihrer Hand liege, ob die neuen Öffnungen zurückgenommen werden müssten.

Mit der Verordnung am Montag tritt nämlich auch die Lockerung der Kontaktsperren in Kraft. Diese macht es offiziell möglich, dass Menschen aus zwei verschiedenen Hausständen zusammenkommen. Eine Personenobergrenze wollte die Landesregierung allerdings nicht festlegen.

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti