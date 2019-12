Zu wenig Plätze im Maßregelvollzug: In Niedersachsen sind 87 verurteilte Straftäterinnen und Straftäter auf freiem Fuß. Nun will die Landesregierung reagieren: Sozialministerin Carola Reimann (SPD) kündigte an, eine Erhöhung der Kapazitäten zu prüfen.