Landesregierung agiert vorsichtig: Clubs sollen doch nicht öffnen

Hannover

In der kommenden Woche läuft die aktuelle Corona-Verordnung der Landesregierung aus. Dann tritt ein neues Regelwerk in Kraft – doch das sieht, anders als geplant, weniger Lockerungen vor.

„Machen wir uns nichts vor, die Situation in den Nachbarländern spitzt sich zu“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwochmorgen in Hannover. Bereits am Vorabend hatte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) angekündigt, dass die neue Verordnung keine weitreichenden Lockerungen beinhalte – das Schutzniveau werde auf dem gleichen Level bleiben. Konkret bedeutet das, dass Clubs und Diskotheken weiterhin geschlossen bleiben. In einem Entwurf, der vor rund zwei Wochen in Umlauf geriet, war allerdings noch das Gegenteil vorgesehen. Regierungssprecherin Anke Pörksen machte nun aber deutlich: „Es ist nicht zu erwarten, dass Clubs geöffnet werden.“ Die steigende Infektionszahl lasse dies nicht zu. Daneben hätten Betreiber signalisiert, dass sich die Öffnung unter Wahrung der Mindestabstände wirtschaftlich nicht rentiere.

Doch in der neuen Verordnung sollen die Verbote dennoch neu formuliert werden. Das Regelwerk, so erklärte der Ministerpräsident, werde einfacher gestaltet. Daneben müssen auch die Empfehlungen der Bund-Länder-Konferenz von Dienstag umgesetzt werden. Dort hatte man sich darauf verständigt, Veranstaltungen gezielter zu regeln und ihre Größe an das Infektionsgeschehen anzupassen. Konkret sieht die Einigung vor, dass bei Feiern im öffentlichen Raum 50 Gäste, im privaten 25 zugelassen sind – allerdings nur, wenn es innerhalb von sieben Tagen nicht mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gegeben habe.

Neue Regeln bei Feiern denkbar

In Niedersachsen sind derzeit nur Hochzeiten, Trauerfeiern und religiöse Feste gestattet. In der Folge haben sich immer mehr Feiern ins Private verlagert. „Die Feierlichkeiten haben sich als Problem erwiesen. Deswegen werden auch wir an diesem Punkt arbeiten müssen“, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Nach NP-Informationen schränkt die neue Verordnung die Art der Feste künftig nicht mehr ein. Demnach sind auch Geburtstagsfeiern in Restaurants wieder möglich – mit maximal 100 Gästen. Abhängig von lokalen Infektionsgeschehen kann die Größe aber wie auf Bundesebene eingeschränkt werden.

Daneben werde man künftig auch Gäste sanktionieren, die in Restaurant falsche persönliche Angaben machen. Sie sollen ein Ordnungsgeld von 50 Euro zahlen. Derzeit tragen nach dem niedersächsischen Bußgeldkatalog lediglich die Betreibenden die Verantwortung. Sie zahlen bei offensichtlich falscher Dokumentation zwischen 500 und 2000 Euro.

Von Mandy Sarti