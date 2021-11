Landeselternrat: Weg zur Schule bleibt drängendes Problem

Hannover

„In der Schule gelten relativ stringente Regelungen“, sagte der Vorsitzende Michael Guder am Freitag im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Aber der Weg in die Schule findet weiterhin im rechtsfreien Raum statt.“ Hier nach Lösungen zu suchen, sei auch einer der Kernpunkte in einem Gespräch mit Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Landesweit berichten Guder zufolge Eltern davon, dass insbesondere Busse aber auch Züge „pickepackevoll“ seien. Eine Kontrolle etwa der Maskenpflicht finde nicht statt, Abstand zu halten, sei ausgeschlossen. „Teilweise wurden Kinder an der Haltestelle zurückgelassen, weil der Bus zu voll war.“ Mit Blick auf steigende Infektionszahlen bereite diese Situation den Eltern große Sorge, betonte Guder. Nötig sei eine bessere Abstimmung zwischen den jeweils zuständigen Ministerien.

Personalmangel an Schulen dramatisch

Auch der Personalmangel an den Schulen sei teils dramatisch, sagte Guder. „Die Unterrichtsversorgung ist in Teilen sehr stark gesunken.“ Der Elternratsvorsitzende bemängelte, Niedersachsen sei das einzige Bundesland, in dem für ein Lehramtsstudium noch ein „numerus clausus“ gelte. Auch hier wäre eine Abstimmung zwischen Kultus- und Wissenschaftsministerium nötig, um diese Einstiegshürde zu beseitigen.

Diskussion um Impfungen und Maske

Mit Blick auf Corona, blieben Maskenpflicht und Impfungen der Kinder Themen, die unter Eltern kontrovers diskutiert würden, sagte Guder weiter. Während die Elternschaft gespalten sei, hätten sich manche Schülerinnen und Schüler bereits an das Maskentragen im Unterricht gewöhnt. „Allerdings ist es für Kinder sehr schwer nachvollziehbar, dass sie im Restaurant am Platz die Masken ablegen können, in der Schule aber nicht.“ Mit Spannung erwarteten die Eltern, ob Niedersachsen mit den neuen Corona-Regelungen dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen wird und auf Masken im Unterricht verzichtet.

Es sei nach wie vor wichtig, das Infektionsgeschehen im Blick zu behalten. „Zugleich sind wir froh über jedes Stück Normalität, das wir zurückgewinnen“, sagte Guder. „Die Kinder haben schon so viel verloren.“

Von epd