Hannover

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen fordert die sofortige Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro. Zudem müssten prekäre Arbeitsverhältnisse durch Regulierung von Leiharbeit, Werkverträgen, Befristungen und Minijobs abgeschafft werden, sagte der Geschäftsführer der Armutskonferenz, Klaus-Dieter Gleitze, am Montag in Hannover. Der gegenwärtige Mindestlohn beträgt 9,60, die neue Bundesregierung will ihn auf 12 Euro erhöhen.

Nach Angaben der Landearmutskonferenz arbeiteten fast acht Millionen Menschen und damit 21 Prozent aller Arbeitnehmer 2021 in Deutschland unterhalb der Niedriglohngrenze von 12,27 Euro in der Stunde. Damit habe Deutschland den drittgrößten Niedriglohnsektor in der EU. Dies sei ein „Skandal in einer der reichsten Gesellschaften der Erde“.

„Der Niedriglohnsektor von Heute ist die Altersarmut von Morgen“

Dabei reichten 12,27 Euro angesichts hoher Inflationsquoten, explodierender Energiepreise und ständig steigender Mieten in Ballungsräumen trotz Vollzeitarbeit vorne und hinten nicht zum Leben, betonte Gleitze. Vollends prekär werde die Lage bei Teilzeitbeschäftigten, hier seien viele alleinerziehende Frauen betroffen. Mit dem realen Mindestlohn von 9,60 Euro liege ein Single in der Steuerklasse 1 bei Vollzeitbeschäftigung mit einem Nettoverdienst von rund 1.160 Euro sogar nur knapp über der Armutsgrenze von 1. 074 Euro.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Niedriglohnsektor von Heute ist die Altersarmut von Morgen“, erklärte Gleitze. Staat und Gesellschaft betrieben hier eine Vogel- Strauß-Politik: „Sie verdrängen das Problem.“

Von dpa/okz