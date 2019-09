Hannover

Es liegt Veränderung in der Luft: Die niedersächsische Landesregierung will die Wasserstoff-Technologie zum zentralen Instrument für mehr Klimaschutz machen. Mit einer Bundesratsinitiative soll der Aufbau einer bundesweiten Wasserstoffwirtschaft vorangetrieben werden.

„Grüner Wasserstoff ist ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende“, machte Umweltminister Olaf Lies ( SPD) am Dienstag in Hannover deutlich. Mit der Bundesratsinitiative wolle man die Entwicklung der Technologie in Niedersachsen vorantreiben. Ziel sei es wettbewerbsfähig zu bleiben, so der Minister. Wasserstoff sei in einer Gesellschaft, die zukünftig darauf setze, Energie CO2-frei zu produzieren ein wesentlicher Bestandteil. Zwar sei es im Windland Niedersachsen schon jetzt möglich große Mengen an erneuerbarem Strom zu produzieren, die Speicherfähigkeit sei allerdings schwierig. „Eine rein elektrische Energie wird nicht funktionieren“, zeigte sich Lies deswegen überzeugt. Mit Wasserstoff hingegen könne es gelingen, die Energie langfristig zu speichern und dem Erdgas-Netz zuzuführen.

Energiewende: Künftig soll Wasserstoff mithilfe von erneuerbaren Energien gewonnen werden. Quelle: dpa

Schon heute wird Wasserstoff verwendet. Allerdings wird dieser Energieträger derzeit aus Erdgas gewonnen. Weil dabei auch CO2 produziert wird, spricht man allerdings von „braunem“ Wasserstoff. Damit der Energieträger künftig als „grün“ bezeichnet werden kann, will man auf Wind- und Sonnenergie setzen. Dieser Plan wird allerdings von den hohen Strompreisen behindert. Umweltminister Lies betonte deswegen, dass sich die Bundesregierung dringend für eine CO2-Bepreisung aussprechen und die EEG-Umlagen und Steuern senken müsse.

Auch Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) zeigte sich überzeugt, dass kein Weg daran vorbeiführe, dass die Bundesregierung in diesem Punkt einlenke. Man müsse zu einer nationalen Wasserstoffstrategie kommen, lautet seine Überzeugung. Und diese müsse auch bezahlbar sein. „ Wasserstoff ist der Schlüsselrohstoff für eine wachstums- und klimaorientierte Gesellschaft.“

Wasserstoff zentrales Element für die Wirtschaft

Althusmann zeichnete dabei auch ein Bild von der Zukunft Niedersachsens. Der Energieträger könnte künftig in vielen Bereichen eingesetzt werden. So zum Beispiel bei der Stahlproduktion in Salzgitter oder als alternative Antriebsform. Bereits heute gebe es in Niedersachsen schon entsprechende Modellprojekte. „Gerade im Bereich Verkehr sind wir hier im Land schon gut unterwegs, beispielsweise mit wasserstoffbetriebenen Nahverkehrszügen im Testbetrieb und mit Nutzfahrzeugen für Transport, Straßenreinigung und Abfallsammlung“, erklärte Althusmann.

Mit Blick auf den Automobilkonzern Volkswagen machten beide Minister auch darauf aufmerksam, dass Wasserstoff das zentrale Element bei der Brennstoffzellforschung sein könnte. „Bereits 2020 wird uns Japan zeigen, was mit Wasserstoff möglich ist“, sagte Althusmann. Deutschlands und Niedersachsens Ziel müsse es nun sein, in diesem Feld wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Landesregierung gehe es neben der Auflegung einer nationalen Wasserstoffstrategie auch darum, die Bundesregierung dazu zu bewegen, sich auf europäischer Ebene für angemessene Rahmenbedingungen einzusetzen. Im Oktober soll das Thema auf der Tagesordnung des Bundesrats stehen.

Von Mandy Sarti