Land stellt strenge Düngeregeln auf: Landwirte sehen rot

Hannover

Aus deutschen Feldern gelangt zuviel Nitrat ins Grundwasser. Um die Umweltziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, nimmt auch Niedersachsen seine Landwirte mit schärferen Düngeregeln in die Pflicht. Einem Entwurf von Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) und Umweltminister Olaf Lies ( SPD), der auch die Reduzierung der Phosphatbelastung im Oberflächenwasser vorsieht, hat das Kabinett am Dienstag zugestimmt. Kritik kommt vom Landvolk. Zahlreiche Betriebe seien in ihrer Existenz bedroht.

Rund 39 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen Niedersachsens werden laut der aktuellen Grundwasser-Analyse als nitratbelastet durch Überdüngung eingestuft. Das sind rund eine Millionen Hektar, die im Entwurf als sogenannte Grundwasser-Kulisse mit roten Flächen ausgewiesen sind. „Hier herrscht akuter Handlungsbedarf“, sagt Lies auch im Hinblick auf drohende Strafen der EU. Für die innerhalb der roten Flächen wirtschaftenden Landwirte sollen künftig strenge Auflagen gelten.

Strenge Auflagen beim Aufbringen von Gülle

Sie müssen nicht nur den Nährstoffgehalt ihrer Gülle untersuchen und deklarieren lassen, um gezielter und effektiver düngen zu können. Statt wie bisher innerhalb von vier Stunden muss der Dünger schon maximal eine Stunde nach dem Aufbringen in den Boden eingearbeitet werden. Ab Juli 2021 müssten Landwirte zudem die Lagerkapazität für Gülle auf sieben anstelle der bisherigen sechs Monate erhöhen.

Von den insgesamt 37 Landkreisen und acht kreisfreien Städten im Land sind dem Entwurf zufolge nur sieben Gebiete nicht als unbedenklich eingestuft worden: Emden, Wilhelmshaven, Hameln-Pyrmont, Holzminden, Northeim, Göttingen und Goslar.

Alle betroffenen Flächen auf einen Blick: In den mit Nitrat (rot) und Phosphat (grau) belasteten Gebieten müssen sich Niedersachsens Landwirte beim Düngen wohl bald an schärfere Auflagen halten. Quelle: Landesregierung

Auch Phosphatbelastung soll reduziert werden

Die mit Phosphat belasteten Gebiete umfassen etwa ein Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche Niedersachsens. Auch in dieser sogenannten Phosphat-Kulisse sollen Landwirte ihren Dünger auf den Nährstoffgehalt untersuchen und ihre Lagerkapazität auf sieben statt der bisherigen sechs Monate erhöhen. Zudem ist laut dem Entwurf auf hoch und sehr hoch versorgten Böden nur eine reduzierte Düngung mit Phosphat erlaubt. Betroffen sind neben der Region Hannover die Landkreise Ammerland, Osnabrück, Diepholz, Cuxhaven, Nienburg, Schaumburg und Göttingen.

Mitte November soll eine endgültige Fassung der Verordnung dem Kabinett zur Verabschiedung vorgelegt werden. Drei Wochen haben betroffenen Verbände Zeit, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Das Landvolk reagierte bereits am Dienstag mit Kritik. „Konkreten Korrekturbedarf“ sieht Vizepräsident Holger Hennies bei der Festlegung der roten Nitrat-Gebiete. „Die präsentierte Karte basiert nach unserer Einschätzung auf einem sehr groben Raster. Es wurden bei offensichtlich nicht repräsentativen Messstellen pauschal große Gebiete einbezogen“, moniert er.

Bund will noch drastischer eingreifen

Viel größere Sorgen als die Maßnahmen auf Landesebene bereiten den Landwirten allerdings die noch deutlich rigoroseren Regeln, die derzeit zwischen Bund und EU verhandelt werden. Unter anderem ist für die roten Gebiete eine generelle Reduzierung des Düngers um 20 Prozent unter dem eigentlichen Bedarf die Rede – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die angebauten Pflanzen. „Es wird Betriebe geben, die sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Es wird dann einfach nicht mehr genug geerntet, um überhaupt noch ein Einkommen aus den Betrieben zu erzielen“, prognostiziert Hennies.

Von André Pichiri