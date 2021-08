Hannover

Die Impfung zeigt Wirkung: Immer seltener sind die Altersgruppen unter den Neuinfizierten, die vollständig geimpft sind. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Das Virus grassiert nun vorrangig unter jungen Menschen. Besonders die Altersgruppe von zwölf bis 17 Jahren ist nach Angaben des Sozialministeriums betroffen. Sie machen rund 46,3 Prozent der Sieben-Tage-Inzidenz aus.

Die Landesregierung plant deswegen weitere freiwillige Impfangebote. Vom 30. August bis zum 6. September sollen landesweit Aktionen starten, die vorrangig junge Menschen erreichen. In Niedersachsen haben derzeit bereits 32,2 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen ihre erste Covid-19-Schutzimpfung erhalten.

„Unsere Zahlen zeigen, dass der Wunsch nach einer Impfung in den Familien groß ist. Dass die Stiko die Impfung nun uneingeschränkt für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren empfiehlt, wird vielen bislang unschlüssigen Eltern und ihren Kindern mehr Sicherheit für ihre Entscheidung geben“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag. Die Impfungen sollen an 36 Impfzentren und 50 Orten in ganz Niedersachsen stattfinden – darunter Freizeitheime, Innenstädte und Jugendzentren. Die Immunsierungen sind teils mit und teils ohne Termin möglich.

Entscheidung muss mit Sorgeberechtigten abgestimmt werden

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sieht in den Aktionen einen Vorteil für einen sicheren Schulstart: „Freiwillige Impfangebote sind ein weiterer Baustein in unserer Sicherheitsstrategie aus Masken, Testen, Lüften und Hygienemaßnahmen.“ Viele Schülerinnen und Schüler würden sich wünschen, ihre Mitmenschen schützen zu können – dementsprechend sei es wichtig, ihnen niedrigschwellige Angebote zu machen.

Doch die Kinder und Jugendlichen können die Entscheidung nicht alleine treffen. Sie muss mit den Sorgeberechtigten abgestimmt werden, zudem müssen diese sie zur Impfung begleiten. Denn das ärztliche Aufklärungsgespräch muss mit den Sorgeberechtigten stattfinden.

Kultusministerium: Impfung nicht entscheidend für Schulbesuch

Das Land plant zudem nach den Ferien Impfaktionen an einzelnen Schulen. Dieser Vorstoß hatte in den vergangenen Tagen für Kritik gesorgt, in Teilen wird befürchtet, das so ein Gruppenzwang erzeugt werde.

Ein Sprecher des Kultusministeriums machte am Freitag deutlich: „Wir befinden uns am Anfang der vierten Welle und werden alles tun, um das Leben sicherer zu machen. Bei den Angeboten handelt es sich lediglich um Motivationen und nicht um Druck.“ Zudem ergänzte er: „Der Schulbesuch wird nicht von einer Impfung abhängig gemacht werden.“

Von Mandy Sarti