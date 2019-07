Hannover

Das Land Niedersachsen geht den Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen an. Insgesamt 9,1 Millionen Euro werden im Haushalt 2020 bereitgestellt, um das Schulgeld für die Ausbildungen abzuschaffen.

Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) lobte am Donnerstag: „Das ist ein großer Beitrag des Landes zur Fachkräftegewinnung im Gesundheitsbereich, wir beschreiten damit 2020 den in diesem Jahr eingeschlagenen Weg konsequent weiter.“ Die Sozialdemokratin ist sich sicher, künftig würden so mehr junge Menschen den Weg in die medizinische Versorgung finden. Bis 2022 will das Land 18,8 Millionen Euro in die Schulgeldfreiheit investieren. Schulen können ab sofort Anträge für die Förderung durch das Land stellen. Profitieren sollen Schülerinnen und Schüler, die zum 1. August 2019 ihre Ausbildung in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie starten. Für alle anderen Auszubildenden gilt weiter die Schulgeldpflicht.

Kritik: Auszubildende kündigen bereits bestehende Verträge

Ein Punkt, der vor allem bei den Landtagsfraktionen der Grünen und FDP auf Kritik stößt. Meta Janssen-Kucz machte klar, das Vorhaben sei gut gedacht, aber schlecht gemacht. „Die Schulgeldfreiheit für die therapeutischen Berufe ist ein wichtiger Schritt, um dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Leider vergisst die Ministerin dabei diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich bereits in der Ausbildung befinden. Sie müssen weiterhin mehrere hundert Euro Schulgeld im Monat bezahlen.“ Janssen-Kucz verwies dabei auf Fälle, in denen Auszubildende bereits Verträge gekündigt hätten, um die Ausbildung erneut – aber diesmal kostenfrei – zu beginnen.

Hohe Zahl an Abbrüchen befürchtet

Auch Björn Försterling ( FDP) befürchtet eine hohe Zahl an Ausbildungsabbrüchen, sofern es der Landesregierung nicht gelinge, alle Jahrgänge schulgeldfrei zu stellen. Es wäre denkbar, so der Liberale, mit dem Haushalt 2020 so viel Geld bereit zu stellen, dass das Schulgeld rückwirkend für alle Auszubildenden übernommen werden könne.

Uwe Schwarz ( SPD) betonte indes, dass man weiterhin Druck auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) ausüben wolle. Das Schulgeld solle wie angekündigt bundesweit übernommen und zukünftig auch vom Bund gefördert werden.

Von Mandy Sarti