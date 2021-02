Land hat keinen genauen Überblick über Anteil der Corona-Mutationen in Landkreisen

Hannover

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, dennoch ist nicht an Entspannung zu denken. Die Virus-Varianten stimmen Niedersachsens Landesregierung unruhig – noch immer sei nicht klar, wie groß der Anteil der Mutationen ist. Daneben gibt es offenbar noch eine andere Schwierigkeit: Die Tests, die auf eine Mutation hinweisen, können nicht den einzelnen Landkreisen zugeordnet werden. So bleibt der tatsächliche Anteil der Virus-Varianten in den Regionen unklar.

Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums, erklärte am Mittwoch in Hannover, dass dies vor allem für Proben gelte, die in privaten Laboren auf Covid-19 untersucht werden. Weil Ärzte mit unterschiedlichen Instituten zusammenarbeiten, zum Teil auch in anderen Ländern, sei es schwierig, die Mutationen am Ende dem Landkreis zuzuordnen.

Positive Tests werden erst mit zeitlicher Verzögerung auf Mutationen untersucht

Doch wieso ist die Zuordnung nicht möglich? Der Sprecher des Sozialministerium erklärt, die PCR-Tests würden zunächst nur auf das Corona-Virus getestet. Liege ein positives Ergebnis vor, werde dies an den Arzt und den Landkreis gemeldet. Erst mit einer zeitlichen Verzögerung würde ein Teil der Proben dann auf die Mutationen untersucht werden. Eine genaue Aufschlüsselung nach Landkreisen gebe es deswegen bisher noch nicht.

„Wir versuchen, an eine Auswertung der Landkreise zu kommen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Die Voraussetzungen dafür müssten allerdings bundesweit geschaffen werden. Schon jetzt sei aber klar, dass die besonders aggressiven Mutationen in kürzester Zeit die Infektionslage dominieren und die „vorherrschende Virus-Art“ sein werden.

Landesgesundheitsamt testet seit Anfang der Woche Proben auf Mutationen

Anders ist die Situation bei den Proben, die im Landesgesundheitsamt in Hannover untersucht werden. Bei ihnen kann die Zuordnung zu den Landkreisen erfolgen. Seit Beginn der Woche wird in Niedersachsen die Sequenzierung der Proben vorgenommen. So sollen insbesondere die britische Mutation B1.1.7 und die südafrikanische Virus-Variante B.1.351 gefunden werden.

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) machte sich am Mittwoch ein Bild von der Arbeit. Sie betonte: „Das Coronavirus passt sich an. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Mutationen kommt, die ansteckender sind oder zu schwereren Krankheitsverläufen führen können.“ Umso wichtiger sei es, frühzeitig Informationen über die Veränderungen zu gewinnen. Die Ergebnisse werden deswegen ans RKI übermittelt.

„Im Vordergrund steht daher nicht die absolute Menge der durchgeführten Sequenzierungen, sondern eine hohe Flexibilität und schnelles Handeln, wenn akuter Bedarf besteht“, erklärt Matthias Pulz, Präsident des Landesgesundheitsamts. Sollten also trotz Einhaltung der Hygienestandards in bestimmten Bereichen erhöhte Infektionen auftreten, werde man die Anzahl der Untersuchungen erhöhen. Wöchentlich können 50 bis 100 positive Tests auf die Virus-Varianten überprüft werden.

Von Mandy Sarti