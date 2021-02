Land ändert Impfstoff-Strategie - steigt so die Zahl der Immunisierungen an?

Hannover

Eigentlich war die Strategie der rot-schwarzen Landesregierung eindeutig: Um die Zweitimpfung sicher gewährleisten zu können, sollte die Hälfte der Lieferung zurückgehalten werden. Bis zur vergangenen Woche galt dieses Vorgehen als sichere Strategie, doch nun erfolgt der Kurswechsel: Künftig soll nur noch ein Drittel des Vakzines von Biontech und Pfizer zurückgehalten werden.

„Wir haben den Eindruck, dass sich die Lieferungen stabilisieren“, begründete Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, den Entschluss am Dienstag in Hannover. Mit einem Drittel sei der Puffer noch immer ausreichend, um die Zweitimpfungen gewährleisten zu können. Sollte dieser wider Erwarten doch nicht genügen, werde man wie die anderen Länder verfahren und Erstimpfungen zurückstellen. Der Strategie gilt nur für den Impfstoff von Biontech und Pfizer, die Liefermengen von Moderna seien für ein solches Vorgehen zu gering. Bei dem Präparat von Astrazeneca hatten sich die Gesundhetsministerinnen und -minister ohnehin darauf verständigt, keinen Impfstoff zurückzuhalten.

Sorgte Kritik für Umdenken?

Niedersachsen hatte die Strategie bis zur vergangenen Woche verteidigt. Andere Länder waren schon länger dazu übergangenen, weniger Impfstoff zurückzuhalten. In Niedersachsen hatte es aber immer wieder Kritik an dem Impfmanagement gegeben. Zuletzt forderte Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann auf dem Parteitag am Samstag ein Umdenken.

„Die Entscheidung ist bereits in der vergangenen Woche gefallen“, machte Regierungssprecherin Anke Pörksen deutlich. Doch die veränderte Strategie hat auch Auswirkungen auf die Zahl der Erstimpfungen – diese steigt so voraussichtlich deutlich an. Niedersachsen bildet im Ländervergleich derzeit das Schlusslicht. Anke Pörksen wies dies als Intention aber zurück: „Es war nicht unsere Absicht, in diesem Wettbewerb zwingend nach oben zu kommen.“ Es gehe in Niedersachsen weiterhin darum, vorrangig Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Bis Dienstag fand die Immunisierung in 82 Prozent der Einrichtungen statt.

Sorgt südafrikanische Mutation für neue Probleme?

Durch die Zulassung des Impfstoffes des britisch-schwedischen Herstellers Astrazenecas wurde allerdings die Priorisierung der Impfgruppen verändert. Das Vakzin soll nur an unter 65-Jährige verabreicht werden. Deswegen sind unter anderem auch an Diabetes Erkrankte in der Priorisierung aufgerückt, zudem sollen künftig zwei Kontaktpersonen von Hochaltrigen und Schwangeren geimpft werden können. Heiger Scholz erklärte daneben, dass auch Menschen in die Priorisierungsgruppe zwei oder drei aufrutschen können, die bisher nicht aufgelistet werden, aber eine so bedrohliche Erkrankung haben, dass sie dringend geimpft werden müssen. Wie kontrolliert werden soll, dass diese Ausnahme nicht zur Regel wird, ist derzeit noch unklar. Das Land berät darüber mit den Kommunen.

Bei den Impfungen spielen aber auch die Mutationen eine entscheidende Rolle. Derzeit sei in Deutschland hauptsächlich die Coronavirus-Variante aus Großbritannien vertreten, erklärte Heiger Scholz. Sollte es aber zu einer vermehrten Verbreitung der südafrikanischen Mutation kommen, „stehen wir vor ganz anderen Problemen“. Unklar ist noch immer, ob die zugelassenen Impfstoffe einen Schutz vor dieser Virus-Variante darstellen.

Von Mandy Sarti