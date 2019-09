Hannover

Insgesamt 15 Millionen Euro stellt Niedersachsens Landesregierung zur Förderung von Investitionen in die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen bereit. „Mit einem Zuschuss von bis zu 10 000 Euro werden Investitionen in digitale Hard- und Software sowie die IT-Sicherheit gefördert“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Dienstag in Hannover. Die Investitionen müssen mindestens 5000 Euro betragen. Der Zuschuss liegt bei maximal 50 Prozent bei kleinen Unternehmen und maximal 30 Prozent bei mittleren Unternehmen. Betriebe können das Geld bei der NBank - der Investitions- und Förderbank Niedersachsens - beantragen.

Von RND/dpa