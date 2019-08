Cuxhaven

„Hundertprozentigen Schutz“, sagt Fred Meier-Klocker, „hundertprozentigen Schutz gibt es nicht.“ Der 72-Jährige, den man in Hannover unter seinem Künstlernamen Freddy Caruso kennt, hat vor drei Jahren seine Kutschenführerschein gemacht und dann in in Cuxhaven als Wattkutschenfahrer angeheuert. Seitdem fährt er jede Saison vom Cuxhavener Standort Sahlenburg auf die Insel Neuwerk, klar, bei Wind und Wetter und auch durch zuweilen heimtückische Priele.

Kutscher bei technischen Defekt machtlos

Als er in der NP von den Unfällen in der Lüneburger Heide gelesen hatte, wurde ihm schon etwas anders. „Da wird einem mal wieder klar, dass alles allen zu jeder Zeit passieren kann.“ Man sei als Kutscher machtlos, wenn ein technischer Defekt vorliege. „Unsere Kutschen werden jedes Jahr vom TÜV geprüft, jeden Tag werden die abgeschmiert, jeden Tag wird alles genau vom Kutscher überprüft, aber dennoch bist du vor manchen Dingen nicht gefeit.“ Wenn ein Wagen immer schneller würde, weil eine zuvor noch überprüfte Bremse versage und dann da noch ein Findling im Wege liege, „was willst du da machen?“ Es sei ein Albtraum, „wirklich tragisch, was das passiert ist, aber ich wüsste nicht, wie man das verhindern kann“.

Im Watt gibt es andere Probleme als in der Lüneburger Heide

Er im Watt hat natürlich nicht mit Findlingen wie in der Lüneburger Heide zu kämpfen, dafür hat Meier-Klocker hier tiefe Priele, weiche Stellen und Sturm – so wie gerade am Sonnabend. „Da hatten wir sehr plötzlich Sturmböen von 8 bis 9, wir waren mitten im Watt. Wir hatten alle Mühe, die Pferde festzuhalten, haben uns nur noch auf die Tiere konzentrieren können. Pferde sind Fluchttiere, die wollen natürlich da weg“, sagt er. Und sie sind irgendwie auch Gewohnheitstiere. So hätten die Verkehrsbehörden in einer Straßeneinmündung in Sahlenburg an einem Stoppschild „jetzt einen dicken weißen Strich gemalt, die Pferde wollten da nicht vorbei, meine Stute sprang beim ersten Mal zur Seite“.

Unfälle großes Thema unter Kutschern

Unter Kutschern sind die Unfälle jetzt Thema, „das ist ja nicht gerade eine gute Werbung, dabei ist bei uns nie etwas passiert“, sagt Meier-Klocker. Auch die Gäste würden fragen, ob sie noch sicher auf den Kutschen wären. „Natürlich kann immer etwas sein, die Pferde können auf Plastiktüten reagieren, das sagen wir den Leuten auch. Aber auch, dass wir das alle schon lange machen und unsere Tiere kennen.“

Alle haben Versicherungsschutz

Versichert sind Kutscher und Gäste natürlich auch. „Ich bin über meinen Chef versichert und das muss auch sein. Jeder, der mit uns mitfährt, hat Versicherungsschutz.“ Man habe lebende Tiere und nichts lasse sich ausschließen. „Du kannst nur hoffen, dass der Kelch an dir vorbeigeht.“

Neue Unfälle am Wochenede

An einem Berliner Kollegen ging er am Sonnabend nicht vorbei: Der Fahrer (68) einer Pferdekutsche ist in Malchow (Stadtrand von Berlin) tödlich verunglückt, als die von zwei Pferden gezogene Kutsche aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam. Auf dem Gehweg prallte der Wagen gegen einen Mast, der abknickte. Der Kutscher stürzte zu Boden und starb. Die beiden Pferde blieben unverletzt.

Und auch in Sachsen hielt die Unfallserie an: Bei einem Unfall mit ihrer Kutsche sind sieben Menschen in Mülsen bei Zwickau verletzt worden. Der Zweispänner kippte um, als die Pferde der mit insgesamt zehn Personen besetzen Kutsche durchgingen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Verletzte wurden im Krankenhaus behandelt. Ein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es laut Polizei aus tierethischen Gründen von einem Jagdpächter getötet wurde.

Von Petra Rückerl