Emden

Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen steht für ein Großteil der Beschäftigten im Volkswagen-Werk in Emden von diesem Freitag erneut Kurzarbeit an. Sie soll bis einschließlich Dienstag, 6. Juli, dauern, wie eine VW-Sprecherin mitteilte. Für den Standort ist es bereits die dritte Produktionsunterbrechung in diesem Jahr. Schon im Januar und im April hatte es zwei Wochen Kurzarbeit gegeben.

Die Versorgungsengpässe mit Halbleiter-Bauteilen haben bei VW und anderen Autobauern immer wieder zu Einschränkungen in der Produktion geführt. Die Bauteile stecken in zahlreichen Elektroniksystemen. Die Nachfrage aus der Autoindustrie war jahrelang gestiegen, brach dann aber in der Corona-Krise zunächst ein. Die Chipproduzenten fanden neue Abnehmer, etwa aus den Branchen Unterhaltungselektronik, IT oder Medizintechnik.

Von RND/lni