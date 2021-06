Ostseebad Binz

Sonst sind die Gemeindevertreter in Binz nicht auf den Mund gefallen, nach dem kleinen Redebeitrag von Edelgard Egger allerdings herrschte betretenes Schweigen. Die 73-Jährige aus Gronau bei Hannover war gemeinsam mit ihrer Tochter Sonja in die jüngste Sitzung gekommen. Sonja (44) leidet am Down-Syndrom und ist schwerbehindert. „Seit 29 Jahren mache ich mit meiner Tochter Urlaub in Binz. Jedes Jahr“, so die Rentnerin. „Dieses Jahr aber ist das erste Jahr, in dem ich Kurtaxe bezahlen muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Bisher bin ich als Begleitperson meiner behinderten Tochter immer davon befreit gewesen.“

Kosten muss Gemeinde aus ihrem Haushalt begleichen

Dem Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) als auch dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Mario Kurowski (Bürger für Binz) war die Situation sichtlich unangenehm. „Man habe das so entscheiden müssen“ und „wir werden uns das noch mal ansehen“, hieß es. Ratlosigkeit bei Edelgard Egger. Schließlich nahm sich Tourismusdirektor Kai Gardeja der Sache an. Es sei zwar eine schwere Entscheidung gewesen, aber sie sei von der Gemeinde eben so beschlossen worden. „Die Kosten der Befreiung muss die Gemeinde aus ihrem Haushalt ausgleichen“, so Gardeja. „In der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie ist die Frage irgendwann, was sich eine Gemeinde leisten kann und was nicht.“ Die touristischen Gemeinden stehen nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2019 unter Druck.

1,2 Millionen Euro für Vergünstigungen

Die Kommune darf die Vergünstigungen nicht aus den anderen Tourismuseinnahmen ausgleichen, sondern muss „eigene Mittel“ aufwenden. Die sind erfahrungsgemäß knapp. So wird in der Regel die Kurabgabeerleichterung danach festgelegt, was die Gemeinde überhaupt zahlen kann und wo sie ihre Schwerpunkte im Haushalt sieht. Dass solche Zahlungen kein „Pappenstiel“ sind, sieht man an den Zahlen der Gemeinde Binz. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde nach Aussagen des Kämmerers Axel Behrens rund 1,2 Millionen Euro für die Befreiungen von der Kurabgabe gezahlt. Auch für die „Mitnutzung“ der touristischen Einrichtungen durch die Einwohner wird Geld fällig. Für das Jahr 2021 sind nach Angaben Behrens rund 440 000 Euro eingeplant.

„Es geht ums Prinzip“

Edelgard Egger ist trotzdem enttäuscht, auch wenn die 2,80 Kurtaxe pro Tag bei einem kürzeren Urlaub nicht dramatisch ins Gewicht fallen würden. „Es geht mir nicht um die 25 Euro, die ich zahlen muss“, beschreibt sie. „Es geht ums Prinzip.“ Hier sollte in einer Bewertung fairerweise aber auch immer die Infrastruktur eines Ortes für Menschen mit Handicap mitbetrachtet werden, meint Tourismusdirektor Kai Gardeja. Was nütze eine Befreiung, wenn es vor Ort keine Angebote gebe. „Von 18 WC-Anlagen in der Binzer Bucht sind 17 barrierefrei, die Besucherzentren auch, an jedem der Rettungstürme gibt es die Möglichkeit, Bade- und Strandrollstühle kostenfrei zu bekommen“, zählt er auf. „66 Strandabgänge sind befestigt ausgebaut, zwölf sogar am Strand mit einem rollstuhlgerechten Ausbau.“

Verwandte müssen ebenfalls zahlen

Die Vermieterin von Edelgard Egger in den vergangenen 29 Jahren war stets Inge Wegner im Haus Lottum. Auch sie ist auf die von der Gemeindevertretung beschlossene Abgabesatzung nicht gut zu sprechen. „Kinder ab 3 Jahren müssen ganzjährig den vollen Betrag zahlen“, sagt sie. „Das ist doch kein Zeichen für Familienfreundlichkeit.“ Und apropos Familie, setzt sie nach. „Wenn Familienmitglieder bei Binzer Einwohnern zu Besuch sind, müssen sie auch Kurtaxe zahlen. Bei einer Familie mit mehreren Kindern kommt da schon was zusammen.“

In Sellin zahlen Menschen mit Handicap Kurtaxe

Dennoch ist Binz mit 2,80 Euro/Tag nicht die teuerste Kurtaxe-Destination der Insel. Hier belegt das Ostseebad Sellin den ersten Platz. Satte 3,50 Euro sind hier in der Hauptsaison für Gäste fällig – Menschen mit Handicap (Behinderungsgrad 80 und mehr) müssen hier sogar ebenfalls zahlen und zwar 2,60 Euro/Tag. Auch die Begleitpersonen von Menschen mit Handicap werden zur Kasse gebeten, sie zahlen den vollen Betrag. Anders geht man in Sellin hingegen mit dem Verwandtschaftsbesuch um. Familienangehörige müssen keine Kurabgabe zahlen. Auf der Insel findet man ganz unterschiedliche Modelle: In Baabe zum Beispiel beträgt die Kurabgabe zur Hauptsaison 2 Euro, Behinderte und ihre Begleitpersonen sind befreit. In Sassnitz hingegen muss der Mensch mit Handicap eine ermäßigte Abgabe zahlen, die Begleitperson nicht. Dranske schließlich hat für Begleitpersonen und Behinderte gleichermaßen ermäßigte Preise. Sie zahlen 1 Euro im Gegensatz zum Vollbetrag von 1,50 Euro.

Kommen neue Preise für 2022?

Bei aller Diskussion um Preise bleibt Familie Egger „ihrem“ Ort treu. „Im Herbst ist bereits gebucht“, berichtet sie. „Und auch im kommenden Sommer. Sogar für vier Wochen“. Wer weiß. Vielleicht sieht die Situation auch wieder anders aus: Die zugrunde liegende Kurabgabe-Satzung des Ostseebades Binz ist nur noch bis zum Jahresende gültig.

