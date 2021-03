Hannover

Ab dem 7. April geht es auch in Niedersachsens Hausarztpraxen mit den Impfungen gegen Covid-19 los. Doch überraschend läutet das Land nun einen Kurswechsel bei den Impfstoffen ein.

Bisher war der Plan, dass Hausärzte vorerst nur mit dem Mittel von Biontech/Pfizer und nicht mit Astrazeneca oder Moderna impfen sollen (NP berichtete). Der Grund: Die Liefermengen von Biontech sind größer, die Lieferzusagen verlässlicher als bei Astrazeneca, hieß es dazu bislang aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Warum impfen Niedersachsens Hausärzte nur mit Astrazeneca?

Am Mittwoch sagte nun die Sprecherin des niedersächsischen Sozialministeriums, Stefanie Geisler, dass in den Hausarztpraxen ab der kommenden Woche ausschließlich der Impfstoff von Astrazeneca eingesetzt werde. „Wir müssen gucken in den nächsten Tagen, wie die Menschen sich verhalten“, so die Sprecherin. Diese Woche habe das Land 155.600 Astrazeneca-Dosen erhalten, in der nächsten Woche werden 43.200 Dosen erwartet.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sollten ursprünglich vom 7. bis 18. April in Hausarztpraxen ausschließlich der mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer zur Verfügung stehen. Erst danach sollten die Praxen mit weiteren Vakzinen, wie dem Vektorimpfstoff COVID-19-Vaccine von Astrazeneca erhalten.

Nordrhein-Westfalens Hausärzte bekommen Biontech

Anders als Niedersachsen hält Nordrhein-Westfalen an diesem Vorgehen weiter fest: Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte, würden die Hausarztpraxen nach den Ostertagen rund 400.000 Impfdosen, vor allem von Biontech, geliefert bekommen. Erst zwei Wochen später erhalten die Hausarztpraxen in Nordrhein-Westfalen Impfstoff von Astrazeneca.

Von Britta Lüers