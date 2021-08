Kultusministerium stellt klar: Zum Schulbeginn haben alle Schülerinnen und Schüler einen Test

Hannover

Weil Schülerinnen und Schüler noch nicht ansatzweise so häufig geimpft sind wie Erwachsene, sollen nach den Sommerferien tägliche Tests eingeführt werden. Damit der Schulstart problemlos möglich ist, sollen die Kinder und Jugendlichen bereits vor Beginn die Test erhalten.

Ein Sprecher des Kultusministeriums sagte am Donnerstag gegenüber der NP: „Es sind genügend Tests bestellt.“ Wie die Schulen die Vergabe handhaben, sei ihnen überlassen. Einige hätten bereits am Ende des vergangenen Schuljahres Schnelltests verteilt. Es sei aber auch möglich, dass die Schulen den Eltern und Kindern die Abholung noch in den Ferien ermöglichen.

Genügend Tests für Kinder und Jugendliche vorhanden

Zuvor hatte die Aussage eines Sprechers der Staatskanzlei für Verwirrung gesorgt. Er sagte am Mittwoch, dass es auch möglich sei, dass sich die Familien die Tests für den ersten Schultag selbst beschaffen müssten. „Wem der Weg zur Schule zu weit ist, kann den Test natürlich auch in der Apotheke kaufen“, sagte der Sprecher des Kultusministeriums. Grundsätzlich sei aber sichergestellt, dass zum Schulstart genügend Tests vorhanden seien.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Mittwoch die täglichen Tests angekündigt. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich zunächst für die ersten sieben Tage vor Schulbeginn zuhause auf Covid-19 testen lassen. Sollten durch die Tests aber viele Infektionen aufgedeckt werden, sei eine Ausweitung denkbar. Die Entscheidung des Ministerpräsidenten hat auch etwas mit den Reisen ins Ausland zu tun, weil die Delta-Variante in Europa die Inzidenzen in die Höhe treibt, will das Land sicherstellen, dass der Schulstart möglichst sicher gelingt.

Zudem spielt auch die Zahl der Neuinfektionen eine Rolle: Die Inzidenz ist bei Zwölf- bis 17-Jährigen mit 24,8 deutlich höher als bei Menschen über 60. Dort liegt sie gerade einmal bei 2,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das dürfte auch an der Impfquote liegen: Mehr als 81 Prozent der Menschen, die älter als 60 sind, wurden bereits geimpft, bei den Jugendlichen liegt Anteil bei nur 28 Prozent. Für Kinder unter zwölf gibt es noch keinen Impfstoff.

Von Mandy Sarti