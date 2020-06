Hannover

Nach den Sommerferien will Niedersachsen die Schulen wieder komplett öffnen und zum Regelbetrieb zurückkehren. Darauf verständigten sich Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag in einer Videokonferenzen mit seinen Kollegen aus den anderen Ländern.

„Diese Klarheit ist wichtig für die Schulen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir arbeiten darauf hin, die größtmögliche Normalität zu gewährleisten“, sagte Grant Hendrik Tonne nach der Schalte. Der Regelbetrieb sei allerdings nur dann möglich, wenn die Abstandsregel falle. „Dies wiederum kann und darf nur dann geschehen, wenn das Infektionsgeschehen es auch zulässt.“

Konzept für Regelbetrieb vor den Sommerferien

Deswegen wolle man noch vor den Sommerferien ein entsprechendes Konzept vorlegen, dass den Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen möglich mache, kündigte der Minister an. Das Konzept soll regelmäßig überprüft und an die Infektionsentwicklungen angepasst werden. Bei der Ausarbeitung gehe es auch darum, die Risikogruppen wirksam zu schützen.

Grant Hendrik Tonne betonte: „Es muss klar sein: Das Virus ist nicht weg und wird es auch den Sommerferien noch nicht sein.“ Deswegen wolle man den Plan auch auf einen Wiederanstieg des Infektionsgeschehens ausrichten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es dann auch zu weiteren Schulschließungen komme.

