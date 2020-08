Hannover

In diesem Jahr läuft der Schulstart in Niedersachsen etwas anders als geplant. Denn das Coronavirus überschattet nach wie vor die Bildungspolitik im Land. Doch anders als noch vor den Sommerferien, sollen die Kinder nun ohne Abstandsgebot unterrichtet werden, dafür gilt auf den Fluren eine Maskenpflicht. Seit Tagen wird die Sorge laut, dass die Vorkehrungen nicht genügen.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) wies diese allerdings am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn ab: „Die Unsicherheiten sind zwar nachvollziehbar, die Situation ist allerdings beherrschbar, wenn sich alle an die Regeln halten.“ Gleichzeitig erteilte er auch der viel geforderten Maskenpflicht im Unterricht wegen pädagogischer Bedenken eine Absage: „Sollte sich das Infektionsgeschehen verändern, ist ein Szenarienwechsel das Mittel der Wahl.“ Konkret bedeutet das entweder Schule im Wechsel oder die komplette Schließung von Einrichtungen.

Freiwillige Corona-Tests an Schulen

Um den Schulbetrieb aber solange wie möglich aufrechterhalten zu können, kündigte Grant Hendrik Tonne an, dass künftig freiwillige Corona-Tests an Schulen möglich seien.

Unklarheit besteht allerdings weiterhin in dem Punkt, wie viele Kinder von möglichen Schulschließungen betroffen sein könnten. Auch, wenn der Kultusminister vor den Ferien klar kommuniziert hat, dass die Schulschließungen verhindert werden sollen, indem die Kinder nur in ihren Klassen oder Jahrgängen bleiben, kann er derzeit nicht ausschließen, dass es bei einem Verdachtsfall doch dazu kommen könne, dass am Ende alle Schüler zu Hause bleiben müssen. Sollten Schulen sechs Wochen geschlossen bleiben, werde man aber von zentralen Abschlussprüfungen abrücken und sie dezentralisieren.

Ebenso unklar ist augenblicklich, wie viele Lehrkräfte nicht zur Schule kommen können, weil sie unter die Risikogruppe fallen. Nach Einschätzungen gehören zwar etwa zehn Prozent der Pädagogen der Gruppe an, der Kultusminister gehe allerdings davon aus, dass nur sechs bis acht Prozent tatsächlich zu Hause blieben. „Der Präsenzunterricht kann sichergestellt werden“, ist Grant Hendrik Tonne überzeugt. Ziel sei es überdies die Unterrichtsversorgung von vergangenem Jahr sicherzustellen.

2.000 von 2.200 ausgeschriebenen Stellen besetzt

Dies gelinge vor allem durch die Neueinstellung zum Schulbeginn. Von 2.200 ausgeschriebenen Stellen habe man derzeit knapp 2.000 besetzen können. Das entspreche einer Quote von knapp 90 Prozent. Allerdings scheiden auch 1.600 Pädagogen aus dem Dienst aus. Ebenfalls problematisch ist es, dass lediglich zwischen 65 und 70 Prozent der ausgeschriebenen Stellen an Haupt-, Real- und Oberschulen besetzt werden konnten. Damit ist zumindest an diesen Schulformen erneut mit einer schlechten Unterrichtsversorgung zu rechnen. Gleichzeitig sei es aber durch viele Neueinstellungen an Grundschulen dazu gekommen, dass die Abordnungen um knapp 50 Prozent reduziert werden konnten, erklärte der Minister.

Kritik am Schulstart bleibt weiter bestehen

Doch die Aussagen von Grant Hendrik Tonne lassen die Kritik nicht abebben. Torsten Neumann, Vorsitzender vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte, machte am Mittwochvormittag deutlich, dass es weiterhin Unsicherheiten bei der Umsetzung des Hygieneplans gebe. Außerdem begünstigten die großen Klassen im Ernstfall Infektionen. „Ob hier der Verzicht auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wirklich vertretbar ist, bleibt abzuwarten – so unschön und unpraktisch Masken im Unterricht auch sein mögen. Die Sicherheit und der Schutz aller an Schulen Beteiligten müssen weiterhin Vorrang haben.“

Auch Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, fand ernüchternde Worte: „Die heute präsentierten Zahlen und Fakten belegen die Misere an Niedersachsens Schulen.“ Die Unterrichtsversorgung sei weit von dem entfernt, was wirklich nötig wäre. Daneben lasse der Minister die Schulen bei der Umsetzung des Hygieneplans alleine.

Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP, begrüßt indes die freiwilligen Corona-Tests an Schulen. Doch nicht ohne deutlich zu machen, dass diese schon früher nötig gewesen wäre. „So wird es wieder ein paar Wochen dauern bis das Notwendige umgesetzt ist. Es rächt sich in dieser Krisensituation, dass der Minister immer bis zum letzten Zeitpunkt Entscheidungen aussitzt.“

Von Mandy Sarti