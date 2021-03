Hannover

27 Jahre blieb das niedersächsische Kita-Gesetz weitestgehend unberührt. Seitdem hat sich bei der frühkindlichen Bildung allerdings eine Menge getan. Seit 2003 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, und der Bedarf ist gestiegen: Ein großer Teil der Kinder besucht nicht mehr halbtags, sondern ganztags die Einrichtungen. Mit der Novellierung des Kita-Gesetzes, die von der rot-schwarzen Landesregierung am Dienstag in den Landtag eingebracht wurde, will man den neuen Anforderungen nun gerecht werden. Im Vorfeld löste der Entwurf allerdings massive Kritik aus.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zeigte sich dennoch von dem Gesetz überzeugt: „Frühkindliche Bildung und Betreuung haben bei uns in Niedersachsen höchste Priorität.“ Das Gesetz lege die Weichen für eine deutliche Verbesserung. Allerdings sei die Erwartung in die Novellierung über die vergangenen Jahre gestiegen, diese könnten nicht auf einen Schlag erfüllt werden.

Die dritte Kraft in Kitas könne noch nicht verpflichtend in das Gesetz geschrieben werden, machte der Kultusminister deutlich. Ein Stufenplan solle aber in einem begleiteten Antrag entwickelt werden. Um schon jetzt etwas für einen besseren Betreuungsschlüssel zu tun, stelle man den Kommunen 360 Millionen Euro zur Verfügung. „Damit könnten die Träger Personalverstärkung über gesetzliche Mindeststandards hinaus finanzieren.“

Bertelsmann-Studie: Betreuungssituation in Niedersachsen nicht kindgerecht

Doch genau dieser Punkt stößt auf massive Kritik. Die GroKo hatte versprochen, die dritte Kraft nicht nur Krippen, sondern auch in Kitas einzuführen. Vor der Landtagsberatung zeigten sich vor allem die Verbände darüber erschüttert, dass sich dieses Vorhaben nicht im Gesetz wiederfinde. Im vergangenen Sommer machten bereits die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie deutlich, dass die Betreuungssituation in den Kitas in Deutschland nicht kindgerecht sei.

Volker Bajus, Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen, zeigte sich überzeugt: „Sie brechen ihre Versprechungen aus dem Wahlkampf, aus dem Koalitionsvertrag und den Beschlüssen des Landtags, dass sie nach dem Erlass der Kita-Gebühren für die oberen und mittleren Einkommen endlich auch die Betreuungsqualität angehen wollen.“ Das Arbeitsaufkommen in den Kitas sei enorm. Es brauche Entlastung, weil durch Inklusion und Sprachförderung neue Aufgaben auf die Einrichtungen zugekommen seien.

Kritik: Beitragsfreiheit auf Kosten der Qualität

Im August 2018 hatte die Landesregierung ihr Wahlversprechen der Kita-Beitragsfreiheit umgesetzt. Damit sind Betreuungsplätze kostenfrei, sofern die Kinder die Einrichtung nicht länger als acht Stunden am Tag besuchen. Seither wird massiv kritisiert, dass zwar in die Beitragsfreiheit, nicht aber in die Verbesserung der Qualität investiert werde.

Neben den Grünen zeigte sich am Dienstag auch die FDP von der fehlenden Qualitätsoffensive verärgert. Bildungsexperte Björn Försterling gab sich überrascht, dass die Landesregierung nach der massiven Kritik der Verbände den Gesetzentwurf nahezu unverändert einbrachte. „Damit hat sie allen Beteiligten deutlich gezeigt, dass sie sich nicht für frühkindliche Bildung engagiert. Das Gesetz wird nichts an der Situation in den Kitas verbessern.“ Es würden keine ausreichenden Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Kitas geschaffen. Das Gesetz dürfe nicht „möglichst kostenneutral“ sein.

Mareike Wulf, bildungspolitische Sprecherin der CDU, sieht die Verantwortung hingegen beim Bund. Es brauche mehr finanzielle Unterstützung, Land und Kommunen könnten die Kosten nicht alleine tragen. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Novellierung ein Anfang sei. „Jetzt darf es nicht wieder 27 Jahre dauern, bis das Gesetz wieder angefasst wird.“

Von Mandy Sarti