Um den steigenden Infektionszahlen gerecht zu werden, hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag nach der Bund-Länder-Schalte eine neue Strategie für Schulen in Corona-Hotspots vorgestellt. Ab dem 1. Dezember wechseln alle Einrichtungen in das Wechselmodell, die sich in einer Region mit Inzidenzwert 200 befinden.

„Damit wollen wir Bildung und Infektionsschutz in besonders betroffenen Städten und Landkreisen absichern. Mit der Hotspot-Strategie erweitern wir unser transparentes und effektives Regelwerk um einen wichtigen Baustein“, erklärte der Kultusminister.

Mehr Schulen wechseln in Szenario B

Die neue Strategie ist nicht an Infektionsfälle gekoppelt. Damit wechseln deutlich mehr Schulen in das Szenario B. Dies diene dazu, den Präsenzunterricht in der Fläche langfristig möglich zu machen, betonte Grant Hendrik Tonne. Von der Regel sind derzeit Cloppenburg, Osnabrück und Vechta betroffen.

Das Szenario B soll in den betroffenen Regionen zunächst für 14 Tage gelten. Ein Wechsel zurück in den Präsenzunterricht ist dann möglich, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 200 liegt und es keinen Infektionsfall an der Schule gibt.

Maskenpflicht in Schulen wird ausgeweitet

Nicht die einzige Neuerung: Das Land verschärft auch die Maskenpflicht. Sie gilt künftig auch für das Szenario B. Mit der Ausnahme, dass Kinder und Jugendliche die Mund-Nasen-Bedeckung an ihrem Sitzplatz abnehmen können. Außerdem soll sie auch an Horten gelten.

Der Kultusminister betonte, dass man in Niedersachsen bereits vor Wochen die entsprechenden Weichen gelegt habe. Man sei das einzige Land, dass das Wechselmodell an Schulen an den Inzidenzwert 100 und einen Infektionsfall gekoppelt habe. Überdies habe man die Maskenpflicht ab Klasse fünf eingeführt. Dies diene ebenfalls der Sicherheit der Schulen. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich: „Ich bin dagegen Schulen ohne Not in das Szenario B zu schicken.“

Die Regeln des Landes decken sich mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch. „Wir haben weiter daran festgehalten, dass wir die Wirtschaft und das Bildungswesen so gut es geht aufrechterhalten wollen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Donnerstag.

Landeshilfen werden nicht aufgestockt

Dies sei aber auch mit entsprechenden Verschärfungen verbunden, die das Land eins zu eins umsetzen wolle. Bisher habe man nicht die nötigen Fortschritte erzielt, es wäre das falsche Zeichen, nun Regeln zu lockern. Die entsprechende Verordnung tritt am 1. Dezember in Kraft. Mit Blick auf die Weihnachts-Pause der Kontaktbeschränkungen, die vom 23. Dezember bis zum 1. Januar gelten soll, machte der Landeschef deutlich, dass sich die „Bürgerinnen und Bürger nach allem, was wir wissen, darauf verlassen können“.

Stephan Weil verwies darauf, dass die Unternehmen und Selbstständigen, die weiterhin nicht ihrer Arbeit nachkommen können, mit weiteren Bundesmitteln rechnen können. Eine Aufstockung der Landesmittel werde es aber vorerst nicht geben. „Die Landeshilfen für diesen Bereich sind sehr umfangreich und noch nicht alle abgerufen.“

