Kultusminister Tonne kündigt Masken-Erleichterungen im Unterricht an

Hannover

Wie läuft es mit der Maskenpflicht in den Schulen? Wie hoch sind die Infektionszahlen? Wo liegen die Ansteckungen? Die NP sprach mit Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Seit zwei Wochen läuft das neue Schuljahr – ein weiteres unter Corona-Bedingungen. Inzwischen wird vor Unterrichtsbeginn dreimal pro Woche getestet. Wie viele Corona-Infektionen wurden bislang entdeckt?

Rund 2600 Mal haben Schnelltests bisher positiv angeschlagen, in etwas mehr als 1000 Fällen haben PCR-Tests bei Schülerinnen und Schülern eine Corona-Infektion bestätigt. Das sind alles Infektionen, die wir somit frühzeitig entdecken und aus Schule heraushalten konnten. Insgesamt wurden seit Schulbeginn knapp sechs Millionen Test-Kits ausgegeben.

Wie lange soll in Schulen noch getestet werden?

Bis Ende des Jahres soll weiterhin dreimal die Woche getestet werden. Das heißt jedoch nicht, dass ab Januar Schluss damit ist. Das hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Wir sehen, dass das Testen ein sehr wirksamer Baustein ist.

Und bliebt es wie bisher bei Schnelltests oder sind sogenannte Pool-PCRs, wie es etwas das Robert Koch-Institut oder auch die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann empfehlen, geplant?

Es bleibt bei Schnelltests. Pool-Testungen halte ich für zu riskant. Ich möchte nicht, dass potenziell infizierte Schüler oder Lehrkräfte überhaupt in die Schule kommen. Dieses Risiko bergen aber die Pool-Tests.

Kommen eigentlich Ihre vier schulpflichtigen Kinder momentan oft mit Kopfschmerzen aus der Schule?

Nein.

Noch bis mindestens 22. September gilt für alle Schüler auch im Unterricht die Maskenpflicht. Warum werden Schüler härter in die Pflicht genommen als ihre Eltern am Arbeitsplatz, wo keine Test- oder Maskenpflicht gilt? Und würden Sie sich dafür einsetzen, dass sich das ändert?

Das war eine schwierige Entscheidung, die uns, vor allem mit Blick auf die Kleinsten im Schulsystem, nicht leichtgefallen ist. Mit der Maskenpflicht wollen wir die Kinder keineswegs zusätzlich belasten, sondern den Präsenzunterricht schützen, insbesondere wegen der Unsicherheit nach den Ferien und der Reiserückkehr. Denn dass die Kinder gemeinsam lernen wollen, haben mir viele Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Monaten deutlich als Auftrag mit auf den Weg gegeben. Gemeinsamer Präsenzunterricht ist absolut wichtig. Daher diese Maßnahme.

Und wie lange müssen die Jungen und Mädchen die Maske noch tragen?

Der Start in das Schuljahr ist geglückt und ich bin froh, dass wir mit der neuen Verordnung eine Lockerung bei den Erst- und Zweitklässlern vornehmen können. Die jüngsten Schülerinnen und Schüler können dann ab dem 23. September im Unterricht am Platz ihre Masken abnehmen. Das ist individuell eine deutliche Erleichterung, ist aber auch pädagogisch zielführend. Insbesondere bei der Sprachbildung und mit Blick auf das soziale Miteinander und die nonverbale Kommunikation. Gleichzeitig müssen wir achtsam bleiben und werden vorerst bei den anderen Jahrgängen bei der Maskenpflicht im Unterricht bleiben. Bei gutem Verlauf wollen wir weitere Lockerungsschritte unternehmen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts stecken sich Kinder und Jugendliche aktuell vor allem bei ihren ungeimpften Eltern an. Das gilt auch in der Region Hannover. Müssten Sie daher als Kultusminister nicht stärker an Eltern appellieren, sich impfen zu lassen?

Das machen wir schon. Es ist völlig klar: Der beste Schutz für Kinder, die sich derzeit nicht selbst impfen lassen können, sind Eltern, die sich impfen lassen. Das muss jedem Einzelnen endlich bewusst werden. Viele Monate haben Kinder und Jugendliche sehr viel Solidarität bewiesen und damit die Älteren geschützt. Jetzt ist es höchste Zeit, diese Solidarität zurückzugeben, in dem man sich impfen lässt.

Ministerpräsident Weil hat am Dienstag die 2G-Regel für weitere Bereiche angekündigt. Wird 2G auch im Winter bei deutlich höheren Inzidenzen definitiv nicht in Schulen gelten?

Ja! Der Zugang zu Bildung wird nicht auf 2G bezogen, sondern er gilt ausnahmslos für alle Jahrgänge. Aber natürlich bleibt dann die Testpflicht bestehen.

Bis zu welcher Inzidenz bleiben die Schulen in Niedersachsen geöffnet?

Der Inzidenzwert ist nicht mehr ausschlaggebend, weil wir eine völlig andere Ausgangslage als noch vor einem Jahr haben. Über 95 Prozent der Lehrkräfte sind mittlerweile vollständig geimpft und zusätzlich haben bereits 45 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen mindestens die Erstimmunisierung bekommen. Das ist eine gewaltiger Fortschritt. Daher wird es keine generellen Einschränkungen für Schulen und Kitas im Land geben, wir wollen die Schulen offen halten. Im Einzelfall muss individuell vor Ort geschaut werden, welche Maßnahmen nötig sind. Das heißt: Einzelne Schüler oder auch mal Klassen können in Quarantäne gehen, aber nicht die gesamte Schule und erst recht nicht der ganze Landkreis.

Können Sie das Szenario B oder C also in diesem Winter ausschließen?

Im Rahmen der Pandemie kann ich nichts versprechen. Wir haben nicht vor, mit einem landesweiten Szenario B oder C zu arbeiten. Auch im Winter soll es so viel Normalität wie möglich geben.

Wären denn selbst lokal begrenzte Schulschließung überhaupt nochmal vertretbar, bei allem, was man inzwischen über die verheerenden Folgen weiß, die der Bildungslockdown für Kinder bedeutet hat?

Es wird keine lokal begrenzten Schulschließungen geben, sondern nur bei direkter Betroffenheit einer Klasse. Wir werden die Einschränkungen so gering wie möglich halten.

Haben Sie als Kultusminister genug getan, um Schulen pandemiefest zu machen?

Wir haben genau das gemacht, was man auch seriös machen kann. Wir werden aber, und auch das gehört zur Wahrheit dazu, durch keine einzelne Maßnahme dieser Welt in Schule dafür sorgen, dass die Pandemie beendet ist. Es wird immer einen Mix an Maßnahmen geben müssen, das ist mühsam und anstrengend. Aber das, was gemacht werden kann, machen wir auch.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Pandemie die Bildungsschere hat größer werden lassen. Aktuell werden in Schulen mit Lernstandserhebungen die Wissenslücken erfasst. Wie sollen diese aufgeholt werden?

Das ist kein kurzfristiges Projekt, das dauert länger als ein Schuljahr. Wir haben daher das Kerncurriculum sehr bewusst mit viel Spielraum versehen. Die Folgen der Pandemie aufzuarbeiten, wird auch das nächste Schuljahr beeinflussen. Das ist nicht schlimm, sondern wir wollen den Schulen wirklich die Zeit geben, die Lücken wieder zu schließen. Alle Kinder werden trotz Pandemie in der Schule das Rüstzeug erhalten, das sie für ihr späteres Leben benötigen. Und dafür müssen Kinder weder am Wochenende noch in den Ferien in die Schule kommen, das Aufholprogramm läuft in der regulären Schulzeit. Und je länger die Kinder noch zur Schule gehen, desto besser können Defizite aufgeholt werden. Davon bin ich überzeugt.

Die Pandemie hat auch die grundsätzlichen Probleme der Bildungspolitik schonungslos offengelegt. Das Land der Dichter und Denker ist digital abgehängt. Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung für Schule und Bildung?

Die Pandemie hat vieles in Schule in Bewegung gebracht. Auf keinen Fall darf das Tempo, das hier herrscht, nach Corona nachlassen. Dass was Bund und Länder gemeinsam in der Pandemie angeschoben haben, dort wo der Bund viel Geld gibt, muss auch in Zukunft gelten, dass uns einmalige Strohfeuer nicht weiterbringen, sondern wir brauchen eine stetige Finanzierung. Das gilt für den Digitalpakt genauso wie für das Aufholprogramm. Diese guten Maßnahmen müssen bleiben und dafür braucht es dauerhaft Geld. Und gerne auch noch mehr Geld. Denn gute Bildung braucht auch mehr Köpfe. Auch das kostet Geld.

Von Britta Lüers