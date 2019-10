Bremerhaven

Eine ganze Kuhherde hat nachts einen Ausflug durch ein Wohngebiet in Bremerhaven unternommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Anwohnerin um 3.35 Uhr in der Nacht zum Sonntag angerufen. Polizisten rückten an und zählten auf den Straßen des Viertels etwa 15 freilaufende Kühe.

Die Halterin der Tiere wurde angerufen und kam in das Viertel. Daraufhin wurden die Kühe unverletzt und munter zurück auf ihre Weide getrieben. Zu Schäden oder Verschmutzungen wurden keine Angaben gemacht.

Von RND/dpa