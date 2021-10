Wolfsburg

Der Volkswagen-Konzern will Fehlverhalten von Mitarbeitenden konsequent und nach außen sichtbar bestrafen. Deshalb veröffentlicht VW halbjährlich eine Statistik zum „Fehlverhalten in der Belegschaft und zu entsprechenden Sanktionsmaßnahmen“. Der aktuelle Bericht fürs erste Halbjahr 2021 listet 424 Entlassungen und 2967 Abmahnungen auf – bei 496 000 Beschäftigten in 111 Gesellschaften weltweit. Häufigster Grund für Kündigung oder Entlassung sind unentschuldigte Fehltage (173) vor Diebstahl (65) und Nichterbringung von Arbeitsleistung (57).

Diesmal wurden mehr Gesellschaften des Konzerns erfasst

Wichtig: Zum ersten Mal umfasst der Bericht auch Konzerngesellschaften mit weniger als 1000 und mehr als 500 Beschäftigten. Die Zahl der erfassten Gesellschaften steigt dadurch von 62 auf 111 und auf insgesamt 496 000 Beschäftigte. „Ziel der halbjährlichen internen Veröffentlichung ist es zu zeigen, dass sich der Erfolg des Unternehmens nur auf faires, kundenorientiertes und gesetzeskonformes Verhalten gründen kann“, schreibt Volkswagen.

Ein VW-Mitarbeiter steht mit einem Mund- und Nasenschutz in der Produktion im Volkswagenwerk neben Autos. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Neu in diesem Jahr: Es flossen auch Zahlen zu Fehlverhalten gegen Corona-Regelungen und zum Nichtraucherschutz ein. Die „Mannschaft in Wolfsburg“ habe sich vorbildlich verhalten, heißt es intern bei Volkswagen. Aber es gebe Standorte in anderen Ländern, wo man das Befolgen von Verhaltensregeln „lockerer“ sehe – dort habe es mehr Sanktionen gegeben.

Es geht vor allem um unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz

Zu den Zahlen im Einzelnen: 173 Fälle von Sanktionen wegen „Arbeitszeit“ habe es im ersten Halbjahr gegeben. In der Regel waren das unentschuldigte Fehltage. So hätten manche Beschäftigte die Drei-Tage-Regel im Krankheitsfall missbraucht – sie blieben zuhause, obwohl sie längst gesund waren. Oder sie blieben wegen schlechten Wetters daheim und meldeten sich einfach krank. Das kann eine Kündigung wegen Betrugs zur Folge haben.

Richtiges Verhalten am Arbeitsplatz: Alkohol und Drogen sind tabu, Werkzeuge und Schrauben bleiben im Werk. Quelle: Swen Pförtner/dpa

65 Fälle von „Eigentumsdelikten“ stehen in der Liste. So wurden etwa Navis und Schrauben vom Werksgelände gestohlen. 57 Fälle von „Nichterbringung von geschuldeter Arbeitsleistung“ wurden registriert – dieser Punkt hängt beispielsweise mit unentschuldigtem Fehlen zusammen. Der Arbeitnehmer schuldet dem Unternehmen seine berufliche Tätigkeit und wird dafür bezahlt, erbringt die Arbeit aber gar nicht.

Manche verstoßen gegen das Alkohol- und Drogenverbot

VW listet zudem 41 Fälle mit Verstößen gegen das Alkohol- und Drogenverbot auf – Beschäftigte haben am Arbeitsplatz oder auf dem Werksgelände Alkohol getrunken, gekifft oder Drogen wie Kokain zu sich genommen. Zudem gab es 25 Verstöße gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: VW-Beschäftigte müssen sich auf dem Werksgelände an die Verhaltensgrundsätze oder Verkehrsregeln halten. Außerdem müssen sie sich Nebentätigkeiten genehmigen lassen.

Weiterhin gab es 24 Fälle von Störung des Betriebsfriedens (Tätlichkeiten, Drohungen oder Beleidigungen), 18 Verstöße gegen Arbeitsschutzsicherheitsvorschriften (Arbeitsschuhe, Umgang mit Ölen) und zehn Fälle von Mobbing und Diskriminierung.

Außerdem tauchen einige Fälle von sexueller Belästigung (6), Rufschädigung (frauenfeindliche oder rassistische Posts in sozialen Medien, 2), Vorteilsnahme (etwa Nutzen von Insiderwissen), Betrug gegenüber Dritten (Behörden, Kunden) sowie Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen und Geheimhaltungsvorschrift auf (jeweils ein Fall).

Von Carsten Bischof/WAZ/RND