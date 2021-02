Kritik an Sozialministerin: Wie Carola Reimann zum Sündenbock der Pandemie wird

Hannover

Als Sozialministerin Carola Reimann (SPD) in der vergangenen Woche ans Plenum im Landtag tritt, sieht man ihr an, dass die vergangen Monate keine leichten waren. Gerade die Debatte um die Briefkampagne hat für Ärger im Land gesorgt. Betroffen sagt sie: „Ich bitte die Angehörigen, die sich da verletzt fühlen, um Entschuldigung.“

Denn statt auf die Daten der Kommunen zu setzen, wurde die Post beauftragt. Problematisch: Die Adressenlisten waren veraltet und so wurden Info-Schreiben über die Impfungen auch an verstorbene geschickt. Ein Fehler, der mithilfe der Kommunen hätte verhindert werden können. Nicht der einzige Punkt, der ihr in den vergangenen Tagen Kritik einbrachte. Auch die Tatsache, dass es bei der Vergabe von Impfterminen an Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, zu Schwierigkeiten kam, stößt in Niedersachsen bitter auf.

Anzeige

FDP-Chef Stefan Birkner hatte deswegen in einem Schreiben an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) deutlich gemacht, dass Carola Reimann nicht hinreichend in der Lage sei, „ihr Amt in der gebotenen Weise auszuüben, um die aktuelle Krise zu bewältigen“. Darüber hinaus macht er deutlich: „Neben dem verpatzten Impfstart im Dezember und dem nicht nachvollziehbaren Versand von Briefen mit Informationen zu den Impfungen mittels eines externen Dienstleisters wiegt besonders schwer, dass es bis heute nur unzureichend gelingt, die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen effektiv zu schützen.“ Auch Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) hatte den Rücktritt der Sozialministerin gefordert.

Bisher stehen die beiden mit ihrer Forderung alleine da. Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) betonte am Montag, dass er der Situation gelassen gegenüberstehe. „Es muss weitergehen, wir müssen die organisatorischen Fragen der Impfzentren in den Griff bekommen.“ Das Impfen müsse jetzt durchgetaktet organisiert werden.

Grünen-Chefin ist gegen Rauswurf

Auch Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, stellte sich gegen den Rücktritt: „Es macht in der aktuellen Krise wenig Sinn, Schuldige zu suchen und ihre Entlassung zu fordern.“ Für die Probleme, sei nicht bloß eine einzelne Ministerin verantwortlich. Sie habe überdies auch Dinge richtig gemacht. Dazu zählt Julia Willie Hamburg unter anderem, dass sie die zweite Impfdosis aufgespart habe. Allerdings steht für die Grüne auch fest, dass der Ministerpräsident die Fäden stärker in die Hand nehmen müsse.

Eine Haltung, die man auch in Regierungskreisen annimmt. Dort wird bisweilen kritisiert, dass nicht klar erkennbar sei, wer in der Pandemie tatsächlich Verantwortung übernehme. Zwar ist der Krisenstab im Sozialministerium angesiedelt, gleichzeitig, toure Ministerpräsident Stephan Weil durch die Talkshows und verkaufe seine Erfolge.

Haben es Frauen schwerer?

Daneben ist aber noch eine andere Kritik zu hören: Carola Reimann leiste seit Wochen wichtige Arbeit, habe in vielen Punkten gut und rechtzeitig reagiert. Beispielsweise als sie zu Beginn der Pandemie dafür gesorgt habe, dass die PCR-Tests direkt in Niedersachsen untersucht werden. Als Frau habe sie es ähnlich wie die anderen Ministerinnen aber schwerer. Trotz fachlicher Expertise würden sie, Europaministerin Birgit Honé (SPD) und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) wesentlich häufiger angegangen, heißt es nach NP-Informationen im politischen Umfeld. Dabei leisteten sie deutlich bessere Arbeit als ihre männlichen Kollegen, an denen die Kritik aber vorbeiginge. Als Beispiel führen einige Insider Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) an, der bei den Überbrückungshilfen III deutlich hinterherhinke.

Ob sich das allerdings in dieser Legislatur noch ändert, ist unklar. In Anbetracht dessen, dass vorerst keine Entspannung im Bereich der Impfstoffe zu erwarten ist, lässt sich zumindest für Sozialministerin Carola Reimann vermuten, dass die kommenden Wochen nicht einfacher werden.

Von Mandy Sarti