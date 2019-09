Hannover

Nach den wochenlangen Diskussionen um mögliche Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz starten am Mittwoch die Regionalkonferenzen. Die 17 Bewerber müssen sich in 23 Städten vor den Mitgliedern präsentieren. Auf einem Parteitag im Dezember sollen dann die Sieger vorgestellt werden. Die Auftaktveranstaltung ist in Saarbrücken.

Allerdings scheinen nicht alle Bewerber glücklich über dieses Verfahren zu sein. Karl Lauterbach, der gemeinsam mit Nina Scheer antritt,sagte: „Dass die SPD sich relativ lange mit sich selbst und mit Personalfragen beschäftigt, wird kritisch gesehen.“ Die Bewerberinnen und Bewerber hätten kaum Zeit, ihre Ziele genau vorzustellen.

AKK kritisiert Pistorius

Auch der Aufwand der Regionalkonferenzen steht dabei immer wieder in der Diskussion. Erst am Wochenende machte Annegret Krampf-Karrenbauer, CDU-Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin, auf dem Landesparteitag der Niedersachsen-CDU, deutlich, wie wenig sie von der Herangehensweise des niedersächsischen Innenministers hält. Boris Pistorius, der sich gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ins Rennen um den Parteivorsitz begibt, hatte angekündigt, dass er das Amt erst dann abgeben wolle, wenn er tatsächlich SPD-Chef werden sollte. Kramp-Karrenbauer kritisierte: „Die innere Sicherheit ist zu wichtig, dass man sie für die Kandidatenkür an die Seite legen kann.“

Auch Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner äußerte Zweifel, dass Pistorius beide Aufgaben parallel bewerkstelligen kann: „Die Defizite im Geschäftsbereich von Minister Pistorius bedürften eigentlich seiner vollen Aufmerksamkeit.“ Damit spielt Birkner auf die verloren gegangenen Akten im Landeskriminalamt und auf die unauffindbare Maschinenpistole an.

Anja Piel, Chefin der Grünen, bestand zwar darauf, dass der Innenminister weiterhin seine Aufgaben wahrnehme. Sie erklärte aber auch, dass sie dies nicht für unmöglich halte. Immerhin habe es Angela Merkel auch geschafft, gleichzeitig Kanzlerin und Parteivorsitzende zu sein.

Pistorius macht in Hannover Wahlkampf

Pistorius selber warb Montagabend in Hannovers Innenstadt für sich. Falls er und Köpping das Rennen machen, wollen sie vor allem für eine Zielgruppe Politik machen: „Unser Schwerpunkt muss die große Mehrheit der arbeitenden Menschen sein, die nur vom Einkommen von ihrer Hände Arbeit leben und keine Möglichkeit haben, Vermögen zu bilden“, sagt Pistorius. Außerdem wolle er für einen sozial gerechten Klimawandel einstehen: „Denn sonst tut das keiner.“

Ob Pistorius Niedersachsens SPD-Mitglieder davon überzeugen kann, wird sich schon in dieser Woche zeigen. Am Freitag startet die erste von drei Regionalkonferenzen im Land in Hannover.

Von Mandy Sarti