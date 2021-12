Kritik an Haushaltsplänen der Landesregierung

Hannover

In der kommenden Woche wird der Doppelhaushalt für 2022 und 2023 verabschiedet. Geht es nach den Grünen, fehlt es an eindeutigen Zukunftsinvestitionen der GroKo. Das Festhalten der CDU an der Schwarzen Null und der Wille der SPD zu investieren, passten nicht zusammen und machten die Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) handlungsunfähig, urteilte Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg am Donnerstag in Hannover.

„Wer den Bestand verrotten lässt, verschuldet sich an den nachfolgenden Generationen“, machte sie deutlich und verwies darauf, dass im Bildungsbereich, bei der Digitalisierung und dem Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs zu wenig Geld in die Hand genommen werde. Die Grünen wollen deswegen eine Investitionsoffensive für mehr Klimaschutz und „gesellschaftlichen Umbruch“. Sie wollen in Fachkräfte für Schule und Kita investieren und ein „echtes Azubiticket“ auf den Weg bringen.

Grüne setzen auf Niedersachsen-Fonds

Die Alternative der Grünen lautet dabei Niedersachsen-Fonds – so, wie ihn bereits der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vorgeschlagen hatte. Mit einer Milliarde Euro aus dem Landeshaushalt soll der Weg so für Investitionen in Höhe von zehn Milliarden Euro freigemacht werden. Das Geld dafür will sie aus dem Corona-Sondervermögen und den Steuereinnahmen entnommen werden.

Mit ihrer Kritik an den Haushaltsplänen der rot-schwarzen Landesregierung sind die Grünen nicht alleine. Auch die Bildungsgewerkschaft GEW wünscht sich mehr Engagement. „Aus dem Stillstand bei den dringend notwendigen Investitionen in Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildung ist sogar ein Rückschritt geworden. Die Landesregierung hat offenkundig keine Ambitionen, Finanzmittel für eine Investitionsoffensive in der Bildung zur Verfügung zu stellen“, ist die kommissarische Vorsitzende Sabine Kiel überzeugt. Von Krisensicherheit und einer Perspektive für die Zukunft sei man weit entfernt.

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte begrüßt das Alternativkonzept der Grünen. „Der besonders an den nicht-gymnasialen Schulformen herrschende Personalmangel ist seit Jahren sehr groß und muss umgehend behoben werden“, sagte Thorsten Neumann. Leidtragende seien die Schülerinnen und Schüler.

