Hannover

Die neue Corona-Verordnung in Niedersachsen sorgt für Ärger: Noch am Freitag machte die Landesregierung bei der Vorstellung des neuen Regelwerks deutlich, dass die neuen Kontaktbeschränkungen keine Ausnahme mehr beim Alter machten. Ein Baby gelte künftig auch als Person. Am Sonntag dann die Änderung: Kinder unter drei Jahren fallen nicht unter die Regel, dass sich ein Hausstand nur noch mit einer weiteren Person treffen darf.

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg stößt das bitter auf: „Diese Landesregierung verspielt zusehends das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Corona-Maßnahmen.“ Obwohl bereits vor Veröffentlichung der Verordnung darüber diskutiert worden sei, dass die Regel Familien und Alleinerziehende benachteilige, habe die Landesregierung die Regel zunächst durchgesetzt, um sie dann wieder zu ändern.

Anzeige

Regeln kaum noch nachvollziehbar?

„Wenn die Corona-Verordnung mittlerweile ein Verfallsdatum von nur noch wenigen Stunden hat, dann sind die Maßnahmen bald für niemanden mehr nachvollziehbar.“ Doch auch die Änderung sei „absurd für den Familienalltag“. Julia Willie Hamburg fordert deswegen, dass Kinder bis zwölf Jahren von der Regel ausgenommen werden.

Nicht der einzige Kritikpunkt: Auch die Teilöffnung der Schulen führe zur Verunsicherung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass man sich damit in dem von Bund und Ländern vereinbarten Rahmen befinde. Der Staatssekretär im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt (CDU), hingegen, machte gegenüber der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ deutlich: „Die vorzeitige Schulöffnung ist sehr eindeutig gegen den Geist der Beschlüsse von Bund und Ländern.“

Landesregierung verteidigt Kurs

Regierungssprecherin Anke Pörksen betonte: „Die Kritik von Herrn Hoppenstedt ist nicht korrekt: Das Vorgehen in Niedersachsen bewegt sich selbstverständlich innerhalb des zwischen Bund und Ländern vereinbarten Rahmens.“

Niedersachsens Schulen haben am Montag wieder begonnen. Zunächst im Distanzlernen, ab kommender Woche sollen Grundschüler und Abschlussjahrgänge allerdings im Wechselmodell unterrichtet werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das kommt nicht bei allen gut an: Eine Online-Petition gegen den Präsenzunterricht fand bis Montagmorgen rund 2400 Unterzeichner. Darin werden Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) aufgefordert, „die weitreichenden Öffnungen unverzüglich rückgängig zu machen“, weil Schüler, Lehrer und Mitarbeiter an den Schulen unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt würden.

Grünen-Chefin Julia Willie Hamburg zeigt sich besorgt: „Wenn auch bei den Grundschulen im Lichte der Infektionszahlen jetzt zwangsläufig die Rolle rückwärts droht, leiden erneut viele Kinder und Familien unter dem Hin und Her.“

Von Mandy Sarti