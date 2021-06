Hannover

Seit Jahren klagen Erzieherinnen und Erzieher über die Belastung in Kitas. Der Betreuungsschlüssel genüge nicht, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. SPD und CDU haben sich nun nach vehementer Kritik an der Novellierung des Kindetagesstättengesetzes darauf verständigt, die dritte Kraft festzuschreiben. Doch das Konzept sorgt in Niedersachsen für Kritik.

Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ist überzeugt: „Die angekündigten Verbesserungen sind eine Mogelpackung.“ Die Pläne der GroKo genügten bei Weitem nicht, um die Situation zu verbessern. „Was in den Kitas mindestens gebraucht wird, ist eine zusätzliche qualifizierte vollständige Kraft in jeder Gruppe.“ SPD und CDU hätten in ihrem Koaltionsvertrag mehr versprochen und blieben dahinter deutlich zurück.

Umsetzung liegt in der Hand der künftigen Regierungen

Denn die Einführung der dritten Kraft erfolgt nicht etwa ab sofort, sondern ab 2023. Dann sollen zunächst Auszubildende für 15 bis 20 Wochenstunden in den Einrichtungen unterstützen. Ab 2027 sollen Kitagruppen dann eine dritte Kraft mit 20 Wochenstunden bekommen, wenn die Kinder dort ganztags betreut werden. Die Umsetzung wird so auf die nachfolgende Regierung verlagert. Bereits im kommenden Jahr finden die Landtagswahlen statt.

Auch Björn Försterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP, macht deutlich: „Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Koalition sollte wissen, dass Auszubildende keine dritte Kraft sind, sondern wie in jedem Betrieb zusätzliche Unterstützung und Begleitung brauchen.“ Auch die Halbtagsstelle ab 2027 demonstriere, dass nicht ausreichend auf frühkindliche Bildung gesetzt werde.

Bei der Gewerkschaft Verdi wird der Stufenplan ebenfalls nur als vorsichtiger Anfang wahrgenommen. Es brauche jetzt Entlastung und nicht erst in ein paar Jahren. Katja Wingelewski zeigte sich am Montag überzeugt: „Gut gemeint, ist noch lange nicht gut gemacht.“ Zudem übt sie weitere Kritik an der Gesetzesänderung: „Wir brauchen einen verbindlichen Rahmen für mehr Zeit für die kontinuierliche Beziehungsarbeit mit den Kindern, Elterngesprächen und Inklusion.“ Zu Beginn der bevorstehenden Landtagssitzung ruft Verdi deswegen am Mittwochmorgen zu einer Demonstration auf.

Aussage des Finanzminsiters trübt Freude innerhalb der CDU

Innerhalb der SPD und der CDU freut man sich indes über den geschlossenen Kompromiss. Gleichzeitig überschattet aber auch die Aussage von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Freude. Er hatte kurz vor der Einigung im Interview mit der NP deutlich gemacht, dass es die dritte Kraft voraussichtlich nicht geben werde. „Das Statement ist bei beiden Fraktionen nicht gut angekommen“, sagt ein SPD-Mitglied gegenüber der NP. Aus der CDU hört man derweil: „Es ist zwar Reinhold Hilbers’ Aufgabe darauf hinzuweisen, dass das Geld endlich ist, dennoch war die Aussage sehr unglücklich.“ Dies gelte vor allem auch mit Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl. Dort gilt das Kita-Thema als eines der wichtigsten.

Von Mandy Sarti