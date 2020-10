Hannover

Die Regeln zum Beherbergungsverbot sind bundesweit unterschiedlich. Lassen einige Länder den Urlaub von Menschen aus einem Risikogebiet zu, ist die Beherbergung in anderen Ländern verboten. Die Verunsicherung ist groß – und das bekommen vor allem die Betriebe in Niedersachsen zu spüren. Ein Betreiber eines Hotels aus dem Harz hat nun eine Klage beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg eingereicht. Er fordert die Aufhebung der Verordnung.

„Die Länder haben mit dem Beherbergungsverbot ein heilloses Durcheinander verursacht. Leidtragende sind die Betriebe“, sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in Niedersachsen, bei dem der Kläger aus dem Harz Mitglied ist. Es sei dringend angezeigt, die Verbotsverordnung aufzuheben. Ferienunterkünfte seien in der Vergangenheit nicht zu Corona-Hotspots geworden. Umso wichtiger sei es, dass man der Branche nicht weiter schade.

Niedersächsische Tourismusverbände sind alarmiert

Ein Punkt, den auch Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, vertritt: „Urlaube in Deutschland sind durch die Hygienekonzepte sehr sicher geworden. Das lässt sich vor allem daran erkennen, dass es keine Infektionen in den Betrieben gibt.“ Das Beherbergungsverbot führe hingegen dazu, dass eine Branche abgestraft werde, die sich vorbildlich verhalte. „Der Herbst hätte viele Betriebe nach dem Lockdown im Frühjahr gerettet. Nun bekommen sie wieder einen Dämpfer, das ist eine Katastrophe.“ Ulrich von dem Bruch sieht die Umsetzung dabei als schwierig, viele Ferienbetriebe müssten Mitarbeiter abstellen, um die Herkunft der Urlauber zu überprüfen.

Opposition übt Kritik

Die Politik in Niedersachsen zeigt sich ebenfalls wenig erfreut über die Entwicklung. FDP-Chef Stefan Birkner forderte vor der Konferenz der Länderchefs in Berlin: „Das Beherbergungsverbot gehört wieder abgeschafft.“ Die Regel sei kaum nachzuvollziehen und schaffe keinerlei Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen.

Auch Meta Janssen-Kucz (Grüne) ist überzeugt: „Die Regeln sind ein föderaler Flickenteppich.“ Es mache sich Unsicherheit breit, weil keine einheitlichen Regeln bestünden.

Dies gilt offenbar nicht nur für Hotelbetriebe, sondern auch für Universitäten. Die Fachhochschule Emden/ Leer hat inzwischen sogar Studierende aus Risikogebieten aufgefordert, den Campus nicht mehr zu betreten. In einem internen Schreiben, das der NP vorliegt, heißt es, dass die Hochschulleitung dringend darum bitte, „den Campus unserer Hochschule erst wieder zu betreten, nachdem dort der Inzidenz-Wert kleiner als 50 gemeldet wurde“.

Aus CDU-Kreisen lässt sich derweil vernehmen, dass man das Verbot ebenfalls skeptisch sehe. Die rot-schwarze Landesregierung wollte eine solche Regel zunächst nicht, war dem Verbot aber deshalb gefolgt, weil sich ein Großteil der anderen Länder dafür aussprach. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sagte am Dienstag, dass er hoffe, das Gespräch im Kanzleramt führe zu einheitlichen Regeln.

Von Mandy Sarti