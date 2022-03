Hannover

Bestürzung bei der CDU Niedersachsen: Der ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Union von 2002 bis 2008 und späteres Mitglied des Landesvorstands, Kristian Tangermann, ist tot. Der studierte Jurist starb am Dienstag im Alter von 45 Jahren und hinterlässt seine Ehefrau, NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes.

„Mit großer Bestürzung und tief erschüttert haben wir heute vom überraschenden Tod unseres Parteifreundes erfahren. Sein plötzlicher Tod schockiert uns alle und reißt eine Lücke, die nicht zu schließen sein wird“, erklärte CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann. Er sei ein „guter Freund, verlässlicher Politiker und seiner Frau ein liebender Ehemann“ gewesen, so Althusmann weiter.

Seit 2016 Bürgermeister in Lilienthal

Tangermann, der seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal (Kreis Osterholz) war, soll Medienberichten zufolge am Dienstagmittag von Angehörigen tot in seinem Wohnhaus in Seebergen aufgefunden worden sein. Die Umstände seien noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es laut Polizei nicht.

2007 hatte Kristian Tangermann Ursula von der Leyen als deren persönlicher Referent nach Berlin begleitet, wo er auch mit ihr vom Familien- ins Sozialministerium wechselte. Nach einem 19-monatigen Intermezzo als Büroleiter des CDU-Landesvorsitzenden in Hannover kehrte Tangermann im Oktober 2013 ins mittlerweile SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales zurück, wo er als Referent in der Rechtsabteilung arbeitete. Kurz darauf wählte ihn der Kreisparteitag der Osterholzer CDU mit 92,1 Prozent zu ihrem neuen Vorsitzenden.

Von Britta Lüers