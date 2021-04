In der zuletzt von Lagerkämpfen geprägten AfD in Niedersachsen haben Kreisvorstände am Landesvorstand vorbei einen vorgezogenen Landesparteitag einberufen. Dieser soll am 15. Mai in Braunschweig stattfinden, teilte AfD-Generalsekretär Nicolas Lehrke am Mittwoch mit.