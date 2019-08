Mechtersen

Eine 54-Jährige hat sich bei einem Reitunfall im Landkreis Lüneburg das Genick gebrochen. Die Frau starb noch am Unfallort, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Sie war mit ihrem Pferd in einem Waldgebiet in Mechtersen unterwegs, als das Tier im Galopp scheute. Die Frau stürzte und brach sich einen Halswirbel. Der von einer sie begleitenden Reiterin alarmierte Notarzt versuchte noch vergeblich, die 54-Jährige wiederzubeleben. Vermutlich habe das Pferd bei dem Ausritt am Donnerstagabend wegen eines auf dem Weg liegenden Astes gescheut, sagte der Polizeisprecher.

Von RND/lni